Скажите: «Сыр»!

В сложный для ведения бизнеса период, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, многие предприниматели переживают не лучшие времена. Однако есть и те, кто не побоялся рискнуть, начав собственное перспективное дело. Среди них – жительница Усть-Каменогорска Анастасия Кривопалова.

Неожиданно для самой себя девушка решила попробовать варить сыр, и её увлекательное вкусное хобби постепенно перерастает в бизнес.

– Отправной точкой для меня в этом деле стал мастер-класс, который я посетила в 2018 году. Тогда мне очень понравился процесс сыроварения, стало интересно, захотелось глубже изучить этот вопрос и подробнее узнать всё о сырах, – рассказывает Анастасия.

С тех пор все тонкости сыроделия начинающий мастер изучала на различных тренингах в Екатеринбурге, Алтайском крае, в Алматы. И даже побывала в Караганде на мастер-классе известного сыровара из Италии Симоне Манфредини.

– После прохождения курсов я поняла, что окончательно и бесповоротно влюбилась в это занятие, – рассказывает Анастасия Кривопалова. – Начала покупать необходимое оборудование для сыроделия. Это увлечение захватывало меня всё больше и больше. Во время карантина поняла, что хочу отдать всё свое время приготовлению сыра. Прошла множество онлайн-обучений. И не хочу на этом останавливаться. В сыроделии можно совершенствоваться всегда, там много тонкостей. Поэтому для меня важно постоянно повышать квалификацию. Ведь от этого зависит качество и репутация моего продукта.

Сейчас девушка научилась варить более 10 сортов сыра: монтазио, альпийский, эсром с мытой коркой, таледжио, азиаго, сыр с итальянским трюфелем, качокавалло, проволоне, буррату, страчателлу,

моцареллу.

Первые шаги к налаживанию своего производства и малого бизнеса уже сделаны. Анастасия получила сертификат соответствия, подтверждающий качество и безопасность продукции согласно требованиям системы ГОСТ Казахстана. В настоящее время в разработке находится этикетка товара, которая также будет выполнена по государственному стандарту и поможет продукции Анастасии стать узнаваемой среди покупателей.

Девушка отмечает, что ремесленное производство сыра – очень щепетильный процесс.

– Чтобы заниматься сыроделием, нужно любить это дело. Ведь оно требует больших физических и финансовых затрат. Когда молоко превращается в сыр, происходит настоящая магия! – утверждает Анастасия Кривопалова. – Молоко играет главенствующую роль в приготовлении. От него зависит качество продукта. Поэтому я работаю с фермерами индивидуально, обсуждаю с ними правильную резервацию молока. Пока закупаю его у двух женщин в сёлах Бобровка и Черемшанка. Во время приготовления использую pH-метр и пользуюсь анализатором. Всё это позволяет делать сыр наивысшего качества, в натуральности и полезности которого я уверена на все 100 процентов.

На достигнутом девушка не собирается останавливаться и в ближайшее время планирует начать производить линейку сыров с плесенью, постепенно расширять ассортимент. В конечном итоге – запустить полномасштабный бизнес, чтобы поставлять продукцию в различные магазины и супермаркеты.

– Мне хочется прославить наш Усть-Каменогорск лучшими сырами во всем Казахстане, – с улыбкой признаётся девушка. – В самых смелых моих мечтах – чтобы крупные супермаркеты закупались не в Италии, а у нас, в областном центре. Я буду стремиться к этому.

Дарья Антон

Фото из архива Анастасии Кривопаловой