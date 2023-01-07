Ситуация повторилась

Также, как и в ноябре 2022 года, на Риддер ТЭЦ в очередной раз затопило багерную насосную станцию. Аким ВКО Даниал Ахметов считает, что виной тому стало халатное отношение руководства и специалистов предприятия.

Как сообщил аким Риддера Дмитрий Горьковой, аварийная ситуация на Риддер ТЭЦ возникла около 14.00 4 января. Поскольку опыт подобной аварии уже был, персонал вовремя среагировал, сообщив о случившемся местным исполнительным органам.

Акимат города в кратчайшие сроки привлёк дополнительные бригады и необходимое оборудование для откачки затопленной багерной насосной станции. В этих работах были задействованы 4 мотопомпы и столько же погружных насосов.

– Затопление багерной насосной станции могло привести к полной остановке работы ТЭЦ, как это уже было в ноябре 2022 года. Однако своевременно организованная работа и запуск резервного оборудования позволили организовать работы по откачке воды, не отключая подачу тепла горожанам. Всё это время Риддер ТЭЦ осуществляла подачу тепловой энергии в полном соответствии с температурным графиком, – сообщил Дмитрий Горьковой.

Как уточнили в отделе внутренней политики Риддера, на ликвидацию аварийной ситуации на ТЭЦ ушло около четырёх часов. В настоящее время вода откачана, идут ремонтные работы, а также выясняется причина произошедшего затопления.

Аким ВКО Даниал Ахметов уверен, что главной причиной возникновения новой аварийной ситуации на Риддер ТЭЦ является халатное отношение к работе теплоисточника со стороны его руководящего состава, владельцев и специалистов.

– Такая ситуация уже была 5 ноября прошлого года. И тогда огромными усилиями подрядных организаций нам удалось откачать мазут и восстановить работу всех агрегатов багерной. Однако именно по вине руководства ТЭЦ ситуация вновь повторилась, – написал на своей официальной странице в социальных сетях Даниал Ахметов.

Екатерина Гуляева