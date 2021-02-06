Ситуация требует подготовки

В Восточно-Казахстанской области этой зимой отмечается глубокое промерзание почвы из-за недостаточного снежного покрова. Как это скажется на паводковой ситуации, пока неизвестно. Однако в регионе уже готовятся к любым сюрпризам природы.

Обычно паводкоопасный период в области начинается во второй декаде марта и длится до середины второй декады июня, когда интенсивность подъёма уровня воды на реках и склоновых потоков может увеличиваться из-за резкого повышения температуры воздуха и дождевых осадков. Однако к возможному половодью начали готовиться заранее. Местные исполнительные власти совместно со специалистами Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области ведут мониторинг паводкоопасных мест.

По информации филиала РГП «Казгидромет», высота снежного покрова в регионе составила от семи до 56 сантиметров. При этом больше всего снега выпало в Урджарском районе, в Абайском же, наоборот, этот показатель минимальный.

В Курчумском, Катон-Карагайском, Абайском, Зайсанском, Кокпектинском, Бородулихинском, Бескарагайском районах и районе Алтай наблюдается промерзание почвы свыше одного метра. Причём в четырёх из них глубина промерзания выше, чем в 2018 году. Это может неблагоприятно сказаться на развитии паводковой ситуации. Напомним, весной 2018 года промерзание почвы, резкое потепление и осадки привели к масштабным подтоплениям на всей территории области.

Специалисты считают: избежать разлива рек и подтопления талыми водами помогут превентивные меры, к реализации которых, кстати, в городах и районах области уже приступили. К примеру, в Усть-Каменогорске, чтобы исключить подтопление жилых домов, расположенных вдоль русла Ульбы в районе Старой Согры, осенью прошлого года в рамках программы «Дорожная карта занятости» провели выпрямление русла реки в районе села Степное. На эти работы было выделено свыше 650 миллионов тенге.

Принятые меры позволили минимизировать угрозу подтопления в паводковый период водозабора КГКП «Оскемен Водоканал», средней школы № 18, а также 270 жилых домов в посёлке Старая Согра вдоль русла Ульбы.

Не остаются без внимания и районы области. Так, из-за перемерзания русла реки Шанагаты в Курчумском районе образовалась наледь. Спасатели и местные исполнительные органы проводят работу по отводу воды с дворовых территорий и арычной системы. На сегодняшний день угрозы подтопления домов нет.

Аналогичная ситуация сложилась и в Зайсанском районе. На территории поселения Сарытумсак специалисты вовремя очистили русло родника от наледи, тем самым предотвратив подтопление пяти домов. Продолжается дальнейший мониторинг обстановки.

В районе Алтай – 12 потенциально опасных зон, каждая из которых находится на особом контроле.

– Согласно плану мероприятий и поручениям акима района Каликана Байгонусова в городе Алтае ведутся работы по пропуску воды в местах промерзания каналов, – рассказал советник акима района, член противопаводковой рабочей комиссии Николай Игнашин. – Это водоотводной канал в районе улиц Гастелло, Рудной и Партизанской, речек Вторушки, Маслянки и Заводского ключа и водопропуска на технологической трассе бывшего Греховского рудника. Кроме того, ведётся наблюдение за водопропускником через реку Берёзовку. Там, где наблюдается промерзание, бурятся лунки и с помощью соли и горячей воды размываются участки промерзания, тем самым убирается преграда для свободного прохождения воды. Практически все участки промерзания ликвидированы.

Активными темпами идёт заготовка инертного материала. В сельской местности занимаются руслоочистительными работами на местных речках.

Также в районе планируют приобрести автономный источник питания мощностью 75 кВт, который благодаря своей мобильности обеспечит работу мотопомп и другого электроинструмента в любом месте и в любой ситуации.

Аналогичная работа ведётся и в других районах области. Однако стоит помнить, что паводкоопасная ситуация зависит не только от специалистов, но и от местных жителей, которым необходимо уже сейчас заняться очисткой придомовой территории от снега, арыков – от мусора и льда, устройством отводных канав.

Татьяна Кравченко

Фото Рысбека Жантыкеева