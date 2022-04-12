Ситуация под контролем

В одном из сёл Зайсанского района ветеринарам удалось предотвратить распространение инфекции среди животных.

По информации руководителя предприятия «Зайсан-Вет» Восточно-Казахстанского областного управления ветеринарии Камбара Чилибаева, к ним поступил сигнал о больных лошадях в селе Жарсу Кенсайского сельского округа.

На месте ветеринарами был установлен падёж пяти голов лошадей. В оперативном порядке остальные животные были помещены на карантин.

– Явное недомогание отмечалось у одной лошади, – сообщил Камбар Чилибаев. – После лечебных процедур все животные чувствуют себя удовлетворительно. Ситуация находится под нашим полным контролем.

По результатам анализов, серьёзных инфекционных заболеваний не выявлено. Ветеринары считают, что лошади могли заболеть менее опасным пастереллёзом. Если предположения ветврачей подтвердят лабораторные исследования, через полмесяца лошадям поставят необходимые прививки.

Ерик Абитов

Зайсанский район