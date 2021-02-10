Ситуация не меняется

В Восточно-Казахстанской области ситуация с ношением масок оставляет желать лучшего.

Улучшение эпидемиологической ситуации в регионе зависит от чёткого соблюдения санитарных и профилактических мер. В этом вопросе очень важна позиция самих граждан и их нетерпимость к случаям, когда кто-то нарушает установленные правила. Однако ситуация с ношением масок жителями области пока оставляет желать лучшего.

9 февраля в Усть-Каменогорске зарегистрировано 21 нарушение в непродовольственных и продовольственных магазинах, в общественном транспорте. Продавцы и пассажиры находились без медицинской маски. Вместе с тем наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима в магазинах. Общая сумма штрафа составляет 393 795 тенге.

В Семее выявлено шесть нарушений масочного режима в торговых домах, на рынках и объектах общественного питания. Взыскано 30 штрафов на сумму 1 896 050 тенге.

В районе Алтай зарегистрировано два нарушения на торговых объектах. Наложен один штраф за неправильное ношение маски.

В Глубоковском районе зарегистрировано одно нарушение масочного режима в закрытом помещении физическим лицом. Сумма штрафа – 43 755 тенге.

В Зайсанском районе выявили одно нарушение. В Зайсане в торговом доме «Сәлем» горожанин нарушил масочный режим. Штраф – 15 МРП.

В Шемонаихинском районе два человека находились в общественном месте без маски. Также был вынесен штраф в размере 43 755 тенге в отношении физического лица.