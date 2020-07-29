Ситуация на контроле

Проектный офис «Шығыс – адалдық алаңы» объявил результаты мониторинга аптек.

По инициативе Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО 10 июля этого года в областном центре создана специальная мониторинговая группа.

В её состав вошли представители областного проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы», антикоррупционной службы ВКО, партии Nur Otan, городского маслихата и других общественных организаций. Ежедневно ведётся мониторинг аптек, расположенных в черте и на окраине города. На сегодняшний день охвачено 141 аптека и 8 складов.

По словам руководителя проектного офиса Маржан Бахыт, на специально созданный WhatsApp-номер из городов и районов ВКО поступают жалобы на повышение стоимости лекарственных препаратов.

– Мониторинговая группа совместно с местными исполнительными органами на постоянной основе держит на контроле сложившуюся ситуацию, – проинформировала она. – В случаях выявления завышения цен на лекарственные средства оперативно принимаются соответствующие меры с привлечением лиц к административной ответственности.

Участники группы, в случае выявления фактов завышения цен на лекарственные средства, просят звонить на единый номер кол-центра антикоррупционной службы 1424 или сообщать в республиканский проектный офис «Адалдық алаңы» на WhatsApp-номер +7 702 000 24 94 и в проектный офис «Шығыс – адалдық алаңы» по номеру + 7 778 474 69 35.

Ерик Абитов