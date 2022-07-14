Системное решение

Товарно-молочную ферму на базе ТОО «Рулиха» в Шемонаихинском районе посетила сенатор Парламента РК Ольга Булавкина. Представители сельхозпредприятия показали достижения хозяйства и рассказали о проблемах, требующих системного решения.

ТОО «Рулиха» занимается животноводством с 2016 года. Вначале был восстановлен старый животноводческий комплекс, который простоял без дела около десяти лет. И уже к 2021 году ферма имела в своем распоряжении два технологических помещения, рассчитанных на 600 голов каждое, и четыре – для выращивания телят и молодняка. Но и это ещё не предел. В настоящее время молочно-товарная ферма расширяет свои производственные мощности: в разгаре строительство дополнительного животноводческого комплекса на 490 голов крупного рогатого скота, которое намечено завершить уже в ноябре текущего года. Племенных коров молочного направления ТОО «Рулиха» намерено закупить в Нидерландах.

Чтобы обеспечить животных достаточным количеством кормов, ТОО «Рулиха» параллельно выращивает на своих полях пшеницу, ячмень и подсолнечник. Есть даже собственный небольшой комбикормовый цех.

Предприятие динамично развивается, но есть и определённые трудности.

– Капитальные вложения в строительство и реконструкцию молочно-товарной фермы потребовались немалые. И чтобы хоть частично компенсировать понесённые затраты, сельскохозяйственное предприятие планировало получить субсидии на реконструкцию животноводческого комплекса на 600 фуражных голов КРС. Ведь практически комплекс был заново отстроен. Но в получении субсидий им было отказано, так как согласно правилам субсидии предусмотрены только на новые проекты, имеющие нулевой цикл. И такое предприятие не единственное в стране. Над этими вопросами мы с коллегами будем работать в дальнейшем, – отметила сенатор Парламента РК.

Екатерина Гуляева

Шемонаихинский район