Система с преимуществами

В Восточном Казахстане рассказали, для чего налогоплательщикам нужна трёхкомпонентная интегрированная система.

Трёхкомпонентная интегрированная система состоит из контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных, устройств для приёма безналичных платежей, а также автоматизированной системы учёта товаров, оказания услуг, которые уже фактически используются предпринимателями, особенно в сфере розничной торговли и ресторанных услуг.

О преимуществах системы рассказала в ходе брифинга главный специалист Управления разъяснительной работы Департамента государственных доходов по ВКО Гульмира Сабралимова. По её словам, ТИС позволяет облегчить ведение учёта и исполнение налоговых обязательств индивидуальными предпринимателями, сформировать налоговую отчётность, в том числе по заработной плате наёмных работников, отображает движение товаров, даёт возможность принимать оплату с платёжных карточек от нескольких POS-терминалов от разных банков, вести учёт доходов и движения денег. ТИС позволяет сформировать и отправить налоговую отчётность, обеспечивает возможность получения данных по исчисленным и уплаченным налогам, оформить сопроводительные накладные на товары, электронные счета-фактуры.

В настоящее время в Единый реестр ТИС внесены три модели.

– Первая – это Trinity, которая зарегистрирована в октябре 2020 года, вторая – Trinity версия 1.2, зарегистрированная в феврале 2021 года. И третья – это Prosklad.kz версия 1.0, зарегистрированная 24 июня 2021 года. Полностью с системой ТИС можно ознакомиться на сайте Комитета государственных доходов kgd.gov.kz, – отметила Гульмира Сабралимова.

Для пользователей установка трёхкомпонентной интегрированной системы сопряжена, разумеется, с дополнительными расходами. Однако эти затраты окупаются преимуществами, которые даёт применение системы. Одно из них – возможность применения налоговых льгот для пользователей ТИС. Гульмира Сабралимова отметила, что законом предусмотрено уменьшение индивидуального подоходного налога на стоимость приобретения ТИС на сумму до 60 тысяч тенге в период установки системы и следующий за ним период. Помимо этого, для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощённой декларации, в 2021 году сумма предельного дохода за полугодие увеличена с 70,1 млн тенге до 274,4 млн тенге. Кроме того, минимум оборота для постановки на учёт по налогу на добавленную стоимость увеличен с 87,5 млн тенге до 420,5 млн тенге. Данное увеличение распространяется только на обороты, проводимые в безналичной форме с использованием ТИС.

Для использования ТИС необходимо сделать три шага – зайти на сайт Комитета государственных доходов, выбрать модель ТИС, которая вам подходит, связаться с разработчиком для её установки, зайти в кабинет налогоплательщика с помощью ЭЦП и произвести регистрацию ТИС в органах государственных доходов.

Дарья Антон