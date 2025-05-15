Восточно-Казахстанская область демонстрирует устойчивую положительную динамику в сфере защиты прав потребителей. Об этом сообщил руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК по ВКО Асхат Сагидолдин на основе данных социологического исследования.



По результатам социологического исследования за прошлый год, инициированного Комитетом по защите прав потребителей Республики Казахстан, можно сделать вывод, что «система работает, но требует апгрейда».



На вопрос «Сталкивались ли вы как потребитель с нарушением своих прав?» 87% опрошенных в Восточно-Казахстанской области ответили отрицательно. Это один из лучших показателей по стране, сопоставимый лишь с Шымкентом, Костанайской и Атырауской областями. По сути, такие данные – не статистика, а прямой индикатор эффективности работы государственных органов и растущей правовой активности самих граждан.



– За 2024 год проведена масштабная работа: рассмотрены обращения, проведены плановые и внеплановые проверки, внесены изменения в нормативные документы. Люди начали осознавать, что отстаивать свои права – это норма, – отметил Асхат Сагидолдин.



Тем не менее, уровень правовой грамотности оставляет желать лучшего, добавил спикер. Так, в ВКО 46% респондентов интересуются своими правами, а остальные либо не проявляют интереса, либо вовсе не задумываются о них. При этом каждый второй опрошенный житель региона не считает необходимым повышать уровень своей потребительской грамотности.



Источники получения информации тоже говорят о многом: 52% восточноказахстанцев предпочитают узнавать о своих правах в сети Интернет, 30% – от друзей и родственников, и только 21% обращаются к официальным источникам и специализированным платформам.



На общереспубликанском фоне, где в среднем 74% респондентов позитивно оценивают ситуацию с защитой прав потребителей, ВКО выглядит уверенным лидером: 85% опрошенных дали оценку «отлично». Улучшения в государственном регулировании отметили 78% жителей региона.



Такая оценка отражает не только объективные показатели, но и восприятие гражданами усилий государства. А рост количества обращений говорит скорее о повышении уровня сознательности, чем об увеличении числа нарушений. Это значит, что общественный запрос на справедливость и прозрачность лишь усиливается.



Для всех, кто всё-таки столкнулся с нарушением своих потребительских прав, двери Департамента торговли и защиты прав потребителей по ВКО всегда открыты – как офлайн, так и в онлайн-формате. Получить консультацию можно по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 114. Альтернативный вариант – электронное обращение через портал e-Otinish.

Дамир Омаров