Синтез традиций и современности

Эстафету областного фестиваля искусств «Дала дидары» продолжают представители Жарминского района и города Курчатова.

В областном музее искусств свои вернисажи и презентации концертных программ представили 14 районов Восточного Казахстана. Уже сейчас, судя по предварительным итогам конкурса, с уверенностью можно сказать, что в регионе есть мастера, сохраняющие секреты традиционных казахских ремёсел, и молодые художники-авангардисты, представители новой культуры, о которых в своём Послании народу Казахстана говорил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Об этом свидетельствуют и экспонаты конкурсных выставок Жарминского района и города Курчатова. Жарма – край легендарных батыров, сподвижников Абылай-хана, показывает в проекте не только станковые, но и монументальные произведения искусства. Курчатов – земля, где люди испытали всю мощь атомной энергетики, именно поэтому в проекте можно найти работы с ядерной символикой.

На открытии выставки при входе в музей посетителей встретила скульптура быка казахской белоголовой породы. Это уникальное животное является несомненным брендом животноводческой отрасли Жарминского района и всего Восточного Казахстана. Не менее впечатляюще выглядит большой тайказан, выполненный художником Манатом Еркинбековым.

– Белоголовую казахскую породу выращивают у нас в Жарминском районе. Именно поэтому я решил сделать эту скульптуру, а ещё бык – крепкое могучее животное, которое у всех ассоциируется с невероятной силой и напористостью. Его я создавал три недели. Нужно было изучить его анатомию, правильное строение мышц, – рассказывает художник. – Ещё одна большая работа, которая представлена на выставке, тайказан – символ жизни, достатка, благодати и единства. Я также создал скульптуру «золотого человека» со снежным барсом четыре метра в высоту. А сейчас работаю над скульптурой Абая Кунанбайулы, высотой 3,5 метра. Мне нравится создавать такие большие работы. Это очень интересно.

В целом Жарминский район привёз на фестиваль более 50 экспонатов. Среди них прекрасные пейзажи родного села с простыми, но чрезвычайно поэтичными сюжетами, в которых чувствуется жизнь, безмерное душевное тепло, невероятная красота природы. Помимо этого, были представлены поделки из бисера, различная вышивка. Экспозиция стала отличной возможностью для молодых авторов, которые смогли представить своё творчество в областном центре и получить оценку специалистов. Среди них молодая художница Анар Оралбекова из аула Каратобе с графическими работами, Алуа Рымбек с образцами одежды собственного дизайна.

Выставку Курчатова украсили живописные пейзажи и цветочные композиции Веры Мартусёвой, акварели Татьяны Кирилловой, картины, вышитые Тойлас Кинаят, Еленой Дементьевой и Гимингуль Адакан. Посетители музея могут увидеть 86 работ, представленных авторами из города ядерщиков.

– Мы привезли лишь малую часть работ. Для нас выставка – отличная возможность показать, что мы умеем. На данный момент творчество в Курчатове растёт и развивается. Хочется пожелать, чтобы чаще делали такие проекты, различные выставки с возможностью обмена опытом между авторами других районов и городов, – отмечает педагог художественного труда средней школы № 2 города Курчатова Айгерим Токенова.

Директор Дома детского и юношеского творчества Курчатова Екатерина Никитаенко на выставке представила авторские игрушки из ваты, а также провела мастер-класс по их созданию.

– Ватные игрушки – это возвращение в детство, перемещение в сказку. Помните, раньше, в детстве под ёлкой у нас постоянно стояли Дед Мороз и Снегурочка из ваты. Ведь раньше не было разнообразного сырья для создания игрушек. А вата позволяла выбрать любую тематику, создать кого угодно, – рассказала Екатерина Никитаенко. – Вообще, это достаточно старая техника, идёт с половины XIX века. Сейчас это искусство вновь вошло в моду. Я создаюигрушки из ваты уже два года и с радостью обучаю этому детей, которые занимаются в нашем Доме творчества. Помимо этого, мы осваиваем вышивку из лент, вязание крючком, создание различных работ из фоамирана. Такие работы также представлены на областной выставке.

Фестивальная программа порадовала зрителей вокальными номерами Мурата Мусы и Мамана Кайратулы из Курчатова. Жарминский район на сцене музея искусств представили участники фольклорно-этнографического ансамбля «Айкаракоз».

Выставки Жарминского района и Курчатова будут работать до 14 ноября. А победителей конкурса изобразительного искусства планируют определить 23 декабря на открытии итоговой выставки фестиваля «Дала дидары».

Дарья Антон

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