«Синий» статус не помеха

При наличии медицинского отвода восточноказахстанцы с «синим» статусом в Ashyq смогут посещать общественные места в выходные дни.

О последних изменениях для участников проекта Ashyq рассказал директор Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев. Так, теперь казахстанцы с медицинским отводом смогут посещать объекты в выходные дни, невзирая на «синий» статус в приложении.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан направил официальную информацию в НПП «Атамекен» и региональные управления здравоохранения о допуске на объекты в выходные дни жителей страны с медицинским отводом. В письме сообщается, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 24 сентября 2021 года № 44 «О внедрении проекта Ashyq» пользователю при наличии справки о постоянном медицинском отводе в мобильном приложении Ashyq присваивается «зелёный» статус. На сегодняшний день вопрос автоматизации справок о постоянном медицинском противопоказании к вакцинации против COVID-19 для отображения «зелёного» статуса находится на стадии доработки.

– Минздрав констатирует, что в последнее время наблюдается большое количество обращений от граждан, которые имеют медицинский отвод, но при этом их не пускают в выходные дни на объекты предпринимательства при наличии «синего» статуса в мобильном приложении Ashyq, – отметил директор Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев. – В этой связи ведомство приняло решение о временном разрешении допуска таких граждан на объекты при предъявлении администрации справки о постоянном медотводе.

Стоит отметить, что эта мера носит временный характер и введена до момента технической реализации «зелёного» статуса в соответствии с медицинским отводом. Как обещает Минздрав, информация о завершении доработки системы и внедрении изменений будет опубликована во всех средствах массовой информации.

Также директор РПП ВКО привёл последние данные об участии в проекте Ashyq социально-экономических объектов Восточного Казахстана.

– На 2 ноября 2021 года в проекте зарегистрировано 9144 участника, – сообщил Кайрат Мамырбаев. – Из них 9063 официальных и 81 тестирующий, при этом в числе официальных участников проекта на сегодня 857 государственных организаций. В разрезе городов и районов области наибольшее количество участников отмечается в Усть-Каменогорске и Семее – 2 870 и 1 843 соответственно. Наименьшее количество участников наблюдается в районах с меньшим количеством объектов – Абайском (50 участников) и Бескарагайском (88 участников).

Директор РПП подчеркнул, эпидемиологическая ситуация не только в нашей стране, но и во всём мире остаётся непредсказуемой, поэтому в любой день Восточный Казахстан может снова оказаться в «красной» зоне.

– Мы призываем предпринимателей Востока, участвующих в проекте Ashyq, продолжать добросовестно выполнять установленные правила, – подчеркнул Кайрат Мамырбаев. – В случае резкого сокращения количества чекинов или их полного отсутствия объекты будут исключать из проекта, что негативно скажется на доходах бизнеса.

Представитель «Атамекена» также отметил, что охват вакцинацией первым компонентом в Восточном Казахстане на сегодня составляет 85,4 процента, завершили вакцинацию 77,1 процента жителей региона. В целом, Восточно-Казахстанская область удерживает лидерство по количеству вакцинированных жителей в стране. В числе первых по вакцинации вторым компонентом в регионе – Урджарский, Бескарагайский и Аягозский районы.

Александра Исаева

Фото из открытых источников