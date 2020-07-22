В административном центре Абайского района прошло открытие площади Победы и аллеи «Символ времени».

К слову, это событие должно было состояться в селе Караул еще 9 мая – в день 75-летия Великой Победы, в торжественной обстановке, но из-за пандемии дату пришлось перенести. И все же это ничуть не умаляет его значимости в глазах жителей района.

Как отметил глава района Жаркынбек Байсабыров на своей странице в Facebook, площадь Победы была построена 30 лет назад. С тех пор здесь несколько раз проводили ремонтные работы.

В этом году на объекте также произошли некоторые изменения. К примеру, до ремонта на мемориальной доске «Никто не забыт, ничто не забыто» были написаны имена и фамилии 558 воинов, теперь она хранит память о 1528 участниках Великой Отечественной войны. Установлены четыре бюста героев-выходцев из Абайского района.

Кроме того, в селе состоялось открытие аллеи «Символ времени», которую украшает новая стела с часами.

Ания Есмухамет

Абайский район