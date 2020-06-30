Символ величия и света

Стелу с изображением Абая Кунанбайулы и Шакарима Кудайбердиева установили в Абайском районе.
Новое архитектурное сооружение возвели при въезде в урочище Жидебай, где находится Дом-музей Абая.
Как сообщили в районном акимате, высота стелы составляет
9,5 метра, ширина – 6,5 метра, общий вес – 3,5 тонны. Изготовлена она из металлопластика.
Стела сделана в виде открытой книги, на страницах которой
барельефные портреты двух выдающихся представителей казахской поэзии, живописные пейзажи Шынгыстау, а также надпись Jidebai. Верх композиции украшает звезда.
Гульжан Естаева
Абайский район