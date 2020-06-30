Символ величия и света

Стелу с изображением Абая Кунанбайулы и Шакарима Кудайбердиева установили в Абайском районе.

Новое архитектурное сооружение возвели при въезде в урочище Жидебай, где находится Дом-музей Абая.

Как сообщили в районном акимате, высота стелы составляет

9,5 метра, ширина – 6,5 метра, общий вес – 3,5 тонны. Изготовлена она из металлопластика.

Стела сделана в виде открытой книги, на страницах которой

барельефные портреты двух выдающихся представителей казахской поэзии, живописные пейзажи Шынгыстау, а также надпись Jidebai. Верх композиции украшает звезда.

Гульжан Естаева

Абайский район