Символ суверенной страны

В Усть-Каменогорске прошла церемония закладки капсулы в честь начала строительства многофигурной скульптурной композиции «Монумент Независимости».

Новый монумент, посвящённый 30-летию НезависимостиРеспублики Казахстан, будет установлен в 19-м микрорайоне областного центра, на пересечении проспектов Казыбек би и И. Есенберлина.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов вместе с аксакалами и представителями областного Дома дружбы – центра общественного согласия заложили капсулу на месте строительства уникального архитектурного сооружения. В капсуле – слова Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева о нелёгком пути, который пришлось пройти нашей стране, прежде чем стать суверенным государством, а также обращение к будущим поколениям казахстанцев.

– Комплекс станет поистине уникальным архитектурным сооружением, возле которого можно будет проводить уроки истории, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Гостям города из других стран он предоставит реальную возможность познакомиться с основными вехами становления независимости Казахстана. Отмечу, что мы довольно долго выбирали автора проекта. Им стал Сарсен Сиитов – выпускник художественной академии Алматы, человек с большим опытом не только в архитектуре, но и в менеджменте. Поскольку открытие монумента запланировано на 16 декабря, необходимо понимать, что сроки довольно сжатые, поэтому очень важен грамотный менеджмент проекта.

«В мире есть независимая страна казахов. На планете есть суверенный Казахстан. Есть его многонациональный, живущий в согласии и дружбе народ. Есть мощная экономика, надёжная политическая система. Самое главное – есть завтрашний день, ещё более светлый и содержательный, чем день сегодняшний. Нас объединяет твёрдая вера во всё это».

Нурсултан Назарбаев

Центром многофигурной скульптурной композиции «Монумент Независимости» станет вертикальная стела на шестигранном основании высотой 12,6 метра и диаметром 11,3 метра. В нижней части композиции будет высечен барельеф с историкокультурными аспектами развития Казахстана. В центральной части монумента – представлены три верховных бия: Толе би, Казыбек би и Айтеке би, символизирующие собой единство и независимость казахского народа. По сторонам монумента расположатся фрагменты свода законов «Жеті жарғы», принятого в Казахском ханстве.

Завершится монумент фигурами основателей Казахского ханства – Кереем и Жанибеком. Над скульптурной композицией будет гордо развеваться Государственный флаг Республики Казахстан. Скульптуры отольют в бронзе, а отделку граней монумента изготовят из белого мрамора. Общая площадь композиции составит 6756 квадратных метров.

Как отмечают жители областного центра, монумент станет не просто любимым местом горожан, но и символом неразрывной преемственности героического прошлого, динамического настоящего и светлого будущего.

– Возведение «Монумента Независимости» – знаковое событие для нашего города, – поделилась мнением председатель Общественного совета Усть-Каменогорска Инесса Чернышёва. – Символично, что это событие происходит накануне празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан. Независимость – это, прежде всего, единение, понимание друг друга, взаимоуважение, сопричастность к общему делу. Это слагаемые успеха независимого Казахстана и его будущих побед.

Александра Исаева

Эскиз предоставлен пресс-службой акимата ВКО