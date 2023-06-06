Символ гордости и патриотизма

В Восточном Казахстане масштабно отпраздновали День государственных символов Республики Казахстан.

В Усть-Каменогорске в это праздничное утро у монумента Независимости состоялась торжественная церемония единовременного исполнения Государственного Гимна и поднятия Государственного Флага РК.

В торжественном мероприятии приняли участие государственные служащие, военнослужащие, жители и гости города.

Как подчеркнул заместитель акима ВКО Дархан Сапанов, государственные символы объединяют нас в самые важные моменты – от национальных праздников до спортивных побед. Когда на официальных международных мероприятиях звучит Гимн нашей Родины и высоко взмывает в небо небесно-голубой флаг, каждый казахстанец испытывает чувство гордости и патриотизма.

– Государственные символы – это одна из незыблемых основ нашего общего дома, – отметил в своей поздравительной речи Дархан Сапанов. – Они олицетворяют мудрость народа и его единство. Государственные символы являются гордостью и визитной карточкой независимого государства на международной арене.

В рамках мероприятия государственные служащие в торжественной обстановке приняли присягу.

Также, в рамках празднования Дня государственных символов РК в Усть-Каменогорске в течение дня прошли акции «Менің туым!» и «Флаг в каждом доме», автопробег, запуск в социальных сетях челленджа «Менің туым – менің мақтанышым!». Вечер завершил праздничный концерт.

Ерик Абитов