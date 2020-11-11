Символ года – в клетке 

Стражи порядка изъяли у браконьеров редких соколов.

Два жителя Усть-Каменогорска привлекаются к уголовной ответственности за незаконный отлов краснокнижных птиц – соколов-балобанов.

Преступление выявили сотрудники Управления криминальной полиции ДП ВКО и ДКНБ по ВКО во время оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер». Они также установили, что редкие птицы были отловлены на территории Тарбагатайского района.

Помимо соколов-балобанов у подозреваемых изъяли предположительное орудие отлова – металлическое приспособление с сеткой.

– В отношении этих жителей областного центра начато досудебное расследование по статье 339 части 1 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами», – сообщил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

Полицейские выясняют, для чего злоумышленники держали у себя краснокнижных птиц, а также напоминают восточноказахстанцам, что за незаконное обращение с редкими видами животных, занесёнными в Красную книгу, предусмотрена уголовная ответственность.

Добавим, что Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия и Союз охраны птиц Республики Казахстан объявили сокола-балобана крылатым символом 2020 года.

Александра Исаева