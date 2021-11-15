Символ экономической независимости

15 ноября, казахстанцы отметили День национальной валюты РК. Также этот день ознаменован ещё одним событием – это профессиональный праздник работников финансовой системы Казахстана.

Одним из ярких событий в истории государства стало введение национальной валюты. Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев назвал это одной из первых крупных побед Казахстана.

Кто разрабатывал дизайн первых тенге? Где печатались эти банкноты? Почему национальная валюта названа именно «тенге»? Обратимся к прошлому, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Подробно об этом важном и сложном периоде в жизни страны в книге «Казахстанский путь» написал Елбасы.

– Независимое государство должно иметь собственную валюту. Я чётко представлял себе это с самого начала, – отметил Нурсултан Назарбаев. – Весной 1992 года мною была создана секретная комиссия, которая должна была рассмотреть возможность введения национальной валюты. О комиссии знало всего семь человек, включая меня. Продолжая предпринимать попытки сохранить единую рублёвую зону, мы стали готовиться к введению своей валюты. Из высшего руководства страны в государственную тайну были посвящены только председатель Верховного Совета С. Абдильдин, председатель комитета по финансам и бюджету Верховного Совета С. Такежанов, председатель Государственного национального банка Г. Байназаров, его заместитель М. Турсунов и руководитель дирекции строящихся предприятий Нацбанка Кожамуратов.

Вместе с тем, также конфиденциально, была создана творческая группа с целью проведения работы по дизайну новой валюты. Художники М. Алин и А. Эузельханов под руководством Тимура Сулейменова разработали четыре варианта дизайна банкнот и монет. Как подчеркнул Первый Президент страны, все варианты были исполнены превосходно – на очень высоком профессиональном и креативном уровне.

– После долгого обсуждения окончательный выбор остановили на варианте с изображением знаменитых и исторически значимых для Казахстана людей, много сделавших для нашего народа и становления казахской государственности. На заре независимости это нужно было для подъёма чувства национальной гордости. Только при независимости мы смогли превознести эти личности, о которых было запрещено даже говорить при советской власти, – писал Елбасы.

Также много споров было насчёт названия национальной валюты. Было несколько вариантов – «сом», «алтын», «акша» или «тенге». В итоге выбор был сделан в пользу «тенге». Это название было взято из истории средневековья, когда на территории Кыпчакских степей обращались монеты, называвшиеся «таньга».

Первые тенге печатались в Англии фирмой Harrison & Sons Limited в строжайшей секретности. В республику они доставлялись партиями по 40 тонн.

12 ноября 1993 года Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев обратился к народу с заявлением о введении национальной валюты. 15 ноября, с 08:00, на территории страны была введена собственная национальная валюта – тенге. Курс для обмена составил 1 тенге за 500 рублей.

Напомним, накануне праздника в Алматы прошло масштабное мероприятие – IX Конгресс финансистов Казахстана, в котором участвовали ведущие финансисты, представители международных организаций и государственных органов. С видеообращением к участникам выступил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

– Символично, что в этом году мероприятие проходит накануне Дня национальной валюты и 30-летия нашей Независимости. Казахстанский тенге – неотъемлемый атрибут нашей государственности. В начале 1990-х годов мы осуществили основные рыночные реформы, модернизировали финансовую систему, – сказал Глава государства. – С учётом лучшей мировой практики был кардинально преобразован банковский сектор. Была создана полноценная финансовая инфраструктура. Это позволило сконцентрировать и эффективно использовать необходимые ресурсы. Также были созданы условия для привлечения крупных инвестиций.

Как отметил Президент, конкурентоспособность финансовой сферы Казахстана была достигнута благодаря продуманной государственной политике.

– Финансовый сектор Казахстана признан самым передовым в регионе. Сегодня его совокупные активы превышают 35 триллионов тенге, что составляет более половины валового внутреннего продукта страны, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Добавим, в честь Дня национальной валюты РК и профессионального праздника работников финансовой системы Казахстана на Востоке страны, как и в других регионах, прошли различные праздничные мероприятия с учётом всех санитарных требований.

С этими знаменательными событиями жителей Восточного Казахстана поздравил аким области Даниал Ахметов.

– Наличие национальной валюты – один из главных признаков суверенного государства. За эти годы валюта Казахстана получила признание на международном рынке и неоднократно была удостоена звания самой красивой валюты, – написал на своих страницах в социальных сетях глава региона. – Искренне поздравляю всех казахстанцев с этим праздником! Желаю всем работникам финансовой сферы, чтобы ваша деятельность и в дальнейшем была направлена на развитие и укрепление экономического потенциала и благополучия Казахстана!

Гульжан Естаева

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой