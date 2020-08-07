Символ духовности и культуры

В Иране не просто знают великого сына казахского народа Абая, но и изучают его творчество и философию на специальных факультативах.

«Знание чужого языка и культуры делает человека равноправным с этим народом, он чувствует себя вольно, и если заботы и борьба этого народа ему по сердцу, то он никогда не сможет оставаться в стороне», – так говорил казахский поэт и писатель Абай Кунанбайулы. Иранцам близки взгляды мудреца, его заветы и наставления. Они читают произведения Абая, знакомятся с его рассуждениями. Интересно, что на курсы приходят как дети, так и взрослые.

В столице Ирана – Тегеране в 2007 году на главной аллее при входе в Национальную библиотеку установлен бюст Абая. Это место выбрано не случайно – библиотека имеет крепкие культурные связи с нашей республикой. Так, Национальной академической библиотеке Республики Казахстан в дар был передан свод рукописей, хранящихся в иранской библиотеке.

На открытии бюста присутствовал Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент РК подарил Национальной библиотеке Ирана собственноручно подписанную книгу «Казахстанский путь» на персидском языке.

Александра Исаева

из открытых источников