Символ дружеских отношений

В Харькове установили скульптуру-триптих «Древо жизни», одна из фигур которой – Абай Кунанбайулы.

В триптихе вместе с казахским поэтом и мыслителем изображены народный поэт Украины Григорий Сковорода и азербайджанский просветитель и философ Мырза Фатали Ахундов. Скульптурная композиция, символизирующая дружеские отношения между тремя странами, расположена в живописном районе города – Сквере мыслителей.

– Триптих – и это единственный такой пример в Украине – установлен на территории фонтана, – поделился автор композиции, известный харьковский скульптор, народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов. – Он вращается вокруг оси, его можно «оживить» благодаря технологии дополненной реальности. Общая высота скульптуры составляет четыре метра.

Выступая на торжественной церемонии открытия скульптуры-триптиха, посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев поблагодарил власти Харькова за инициативу установки композиции. По его мнению, триптих ещё больше углубит духовные связи между братскими народами, будет способствовать дальнейшему плодотворному сотрудничеству в различных сферах.

«Мы принимаем этот памятник как бесконечную дань уважения наших украинских братьев казахскому народу, истории и духовности Казахстана», – сказал Дархан Калетаев.

Добавим, посол Казахстана Дархан Калетаев, почётный консул Казахстана, один из инициаторов установки композиции, Эмин Наджафли и автор Сейфутдин Гурбанов отмечены памятными знаками и медалью «Абай» Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ.

Александра Исаева

Фото из открытых источников