Сильный характер победителя

Одним из выдающихся земляков, которые внесли весомый вклад в развитие Казахстана в годы Независимости, является Досжан Картиков.

Досжан родился в 1989 году в селе Акшаулы Аягозского района. Выпускник Аягозской спортивной школы, член сборной РК, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе. Его тренеры – К. Байбатшанов, М. Абдуллин и Б. Асубаев.

По информации отдела внутренней политики района, успехи Досжана на борцовском ковре начались ещё с юношеских соревнований. Свою первую победу он одержал на международном турнире среди юниоров в Кокшетау. Завоевал серебряную медаль на всероссийском турнире в Рубцовске в 2003 году. Является бронзовым призёром чемпионата РК в Павлодаре в 2005 году, а также победителем юниорского турнира на приз чемпиона мира Даулета Турлыханова в Алматы в 2006 году. Занял первое место на турнире на приз олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова в Таразе в 2006 году.

Если брать во внимание более серьёзные достижения Досжана Картикова в спорте, то можно отметить, что наш земляк является двукратным чемпионом Азии среди молодёжи. Он серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи, бронзовый призёр Азиатских игр (2014). Победитель международного турнира в Испании (2014), чемпион Казахстана (2015), победитель международного турнира в США (2015), победитель президентского кубка в Астане (2015).

В составе сборной страны Досжан Картиков завоевал бронзовую медаль на взрослом чемпионате мира в США. В 2016 году он стал участником Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Ерик Абитов

Фото акимата Аягозского района

Аягозский район