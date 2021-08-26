Обсуждение основных итогов и перспектив государственного строительства за годы независимости с акцентом на социально-экономических, общественных достижениях региона состоялось на тематическом круглом столе «Тәуелсіз Қазақстан: Жасампаздыққа толы жылдар. Шығыс Қазақстан облысының басты жетістіктері», посвящённом 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Мероприятие объединило более 200 восточноказахстанцев и земляков, проживающих за рубежом. В нём приняли участие руководство области, депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, учёные, предприниматели, заслуженные работники и эксперты различных отраслей, общественность, молодёжь.

С приветственным словом обратились к участникам мероприятия сенатор Ольга Булавкина и депутат Мажилиса Парламента Зарина Камасова.

– Этот год для нашей страны особенный, он проходит под знаком 30-летия Независимости Республики Казахстан, – отметил заместитель акима ВКО Азамат Мухамедчинов. – Решающая роль в создании независимого Казахстана принадлежит Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву. Именно он инициировал и осуществил модернизацию Казахстана, провёл целый ряд реформ, позволивших стране совершить беспрецедентный рывок в экономическом развитии и обеспечить социальное благополучие наших граждан.

Неслучайно основным принципом территориального развития Казахстана является слоган «Сильные регионы – сильная страна». После обретения независимости индустриально-аграрный и научно-технический потенциал Восточно-Казахстанской области предопределил основные направления развития региона. Динамику преобразований, произошедших за эти годы, ярко демонстрируют приведённые статистические данные.

За 30 лет объём производства промышленной продукции в ВКО вырос до 2,4 трлн тенге. В 1991 году он составлял 27,9 млн тенге. С 2010 года в рамках Карты индустриализации реализовано 55 проектов на 768,9 млрд тенге с созданием девяти тысяч новых рабочих мест.

Сегодня Восточно-Казахстанская область занимает пятое место по республике по объёму инновационной продукции (2020 год – 116,7 млрд тенге). 6,8 процента всей инновационной продукции страны производится именно в нашем регионе.

Наряду с промышленностью драйвером экономического роста является аграрный сектор. В агропромышленном комплексе по итогам 2020 года объём валовой продукции сельского хозяйства вырос с 7,2 млн тенге в 1991 году до 686,3 млрд тенге. За 30 лет в 75 раз увеличились инвестиции в сельское хозяйство и достигли 36,9 млрд тенге (2002 г. – 494 млн тенге).

– Мы видели, как развивалась наша страна, – отметил директор ТОО «Шалабай», депутат маслихата ВКО Куаныш Сулейменов. – 15 лет назад на месте бывшего племзавода мы начали строить новое хозяйство – ТОО «Шалабай». Это путь не из лёгких, и мы росли вместе с нашим государством. Небольшое крестьянское хозяйство, где работали пять человек, выросло в агрохолдинг. Теперь в нашем коллективе более двухсот тружеников.

Вместе с обеспечением экономической стабильности особое внимание в регионе всегда уделялось социальному благополучию населения. В области за годы независимости построено 144 школы, 27 детских садов, 453 спортивных объекта, 7,853 млн кв. метров жилья, или 100,4 тыс. квартир, 107 объектов здравоохранения.

О достижениях своих отраслей в годы независимости рассказали представители сфер образования, здравоохранения, строительства, учёные, члены АНК, представители международного антиядерного движения «Невада-Семей», молодёжь. Отметили на встрече и важность духовного возрождения.

– Казахстан – богатая страна, но при этом богатство его заключается не только в материальном, но и духовном. Это должна понимать наша молодёжь, – подчеркнул вице-президент ОО «Қазақ тілі», член Ассамблеи народа Казахстана Орал Шарипбаев. – Елбасы вселил в нас уверенность в том, что Казахстан достигнет немалых высот. Это свободная страна, где в мире и согласии живут представители всех этносов. Именно эти ценности мы и должны прививать нашей молодёжи, чтобы подрастающее поколение ценило то, что у нас есть.

Глобальную модернизацию и перезагрузку за годы независимости прошли практически все сферы деятельности региона. Несмотря на впечатляющие результаты, работа продолжается, ставятся новые цели, возрастает стремление к их достижению.

– Независимость – это великое достояние всего нашего народа, – отметила депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина. – Благодаря Елбасы мы живём в благополучном государстве, где во главу угла поставлены мир, стабильность и единство.

Ерик Абитов

Фото предоставлено РСК ВКО