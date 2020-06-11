Сильные лидеры – сильная партия

Равиль Юнусов, член партии регионального совета «Мирас» при ВК областном филиале партии Nur Otan:

– Первым Президентом РК – Елбасы, лидером партии Nur Otan Нурсултаном Назарбаевым принято решение о том, что в ведущей партии Казахстана Nur Otan пройдет праймериз – внутренние выборы или, как их еще называют, внутрипартийный отбор. Для чего нужна эта процедура самой многочисленной политической партии страны?

Для начала давайте разберемся, что такое праймериз и какова его история. Это слово заимствовано из английского языка, термин рrimaries (от латинского рrima – «первый») означает «первичные (или предварительные) выборы». Другими словами, это выборы, которые проводятся внутри партии для выявления наиболее сильных кандидатов.

Являясь членом регионального совета «Мирас» при областном филиале партии, полностью поддерживаю проведение этой процедуры. Процесс праймериз при правильной организации и соблюдении всех принципов прозрачности и конкурентности может стать политическим и социальным лифтом.

Плюс этой работы в том, что у любого члена партии Nur Otan есть возможность попасть в партийный список и стать депутатом Мажилиса Парламента РК или маслихата.

Кто-то говорит, что это «внутренняя перезагрузка», ведь праймериз, как правило, дает мощный толчок к активности в низовых звеньях, региональных организациях.

Политологи утверждают, что это реальный шанс для молодежи, особенно сельской. В молодежной среде постоянно возникают новые лидеры, они завоевывают симпатии сверстников настоящей, «живой» деятельностью как на улицах и площадках, так и в социальных сетях.

Сегодня во всех политических партиях, в Nur Otan в первую очередь, как никогда понимают, что молодые сограждане – не только электорат, но и их главный кадровый резерв. Правда, одного понимания мало – нужны новые механизмы вовлечения молодежи в систему политического управления. Одним из таких методов может стать участие молодых людей в предварительных партийных выборах.

С правилами праймериз можно ознакомиться на официальном сайте партии Nur Otan. Главной задачей праймериз является выявление и привлечение реальных и сильных лидеров по принципу «сильные лидеры – сильная партия».

Уверен, что эта процедура найдет своих лидеров, которые смогут достойно обозначить позиции, работать на благо государства!