Сильные, красивые и успешные

Эти слова очень точно описывают современных женщин. Совсем скоро казахстанцы отметят один из самых ожидаемых весенних праздников – Международный женский день.

Ежегодно 8 марта во многих странах мира отмечается этот светлый праздник, в который помимо чествования прекрасной половины человечества, принято говорить о достижениях женщин в политической, экономической, социальной и других сферах.

Напомним, изначально этот день символизировал солидарность женщин в борьбе за равные права. Теперь он считается весенним праздником и олицетворяет собой безмерную любовь, внимание и уважение к милым дамам.

Официальный статус «Международного женского дня» праздник приобрёл по решению ООН в 1975 году. С тех пор он отмечается ежегодно как Международный день борьбы за права женщин и международный мир, при этом каждый год посвящается определённой теме.

Как подчёркивают в Организации Объединённых Наций, гендерное равенство, одно из важнейших прав человека, играет ключевую роль в обеспечении мира и согласия в обществе и полноценной реализации человеческого потенциала на основе устойчивого развития.

Большое внимание уделяется этому актуальному вопросу и в Казахстане. Руководитель отдела социологических исследований КИСИ при Президенте РК Жанна Каримова в статье «Гендерная политика в Казахстане: состояние и перспективы» отметила, что за годы независимости Казахстан достиг определённого прогресса в реализации гендерной политики.

К примеру, республика ратифицировала Пекинскую платформу действий по улучшению положения женщин, Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о политических правах женщин, Конвенцию о гражданстве замужней женщины, Конвенцию МОТ о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности и другие важные международные документы. Кроме того, наше государство активно сотрудничает с рядом международных организаций в вопросах реализации гендерной политики. Речь идёт о ЮНИФЕМ, ОБСЕ, Международной организации по миграции, ЮСАИД, Британским Советом и ПРООН.

С целью обеспечения гендерного равенства во всех сферах жизнедеятельности создана и успешно функционирует Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан. На местах работают региональные представительства Комиссии.

– Восточный Казахстан – это лидер среди регионов страны по вопросам продвижения интересов и прав женщин, гендерного равенства, – сказала член комиссии Асия Хайруллина во время Форума сельских женщин, который прошёл в Усть-Каменогорске.

За последние годы значительно увеличилась активность женщин в малом и среднем бизнесе. Доля женщин среди зарегистрированных действующих предпринимателей составляет более 43 процентов.

– За годы независимости мы стали свидетелями множества историй успеха женщин в самых разных сферах. Их достижения мотивируют всех граждан страны, служат хорошим примером для молодёжи, – отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Ярких представительниц прекрасного пола, являющихся образцом для подражания и трудящихся на благо страны, немало и в Восточно-Казахстанской области. Это учителя, врачи, деятели культуры, спортсмены, пограничники и многие другие. В сегодняшнем номере газеты мы постарались рассказать своим читателям о некоторых из них.

Гульжан Естаева

Коллаж Анны Ерёминой