Сила ветра – в электричество

Энергетический комплекс Восточного Казахстана в этом году пополнится ещё одним объектом возобновляемых источников энергии.

В Жарминском районе строится первая в регионе ветряная электростанция стоимостью 7 млрд тенге. Альтернативный экологичный источник энергии должен выйти на полную мощность уже в конце этого года.

С географической и метеорологической точки зрения Жарминский район является благоприятной территорией для крупномасштабного использования ветряной энергии.

По сведениям районного акимата, в посёлке Жангизтобе предварительно были проведены детальные метеоисследования и оценка ветрового потенциала.

– Исследования показали, что роза ветров в этом месте соответствует всем нормативам ветроэнергетики – перемещение воздушных масс здесь постоянное, ровное и не слишком порывистое, – поясняет руководитель районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Максат Касымов.

Конечная реализация этого проекта позволит обеспечить нужды местных жителей за счёт возобновляемых источников энергии, тем самым уменьшая объёмы использования ископаемого топлива.

Ветер, как известно, в отличие от сжигаемого топлива, является источником возобновляемой, доступной и чистой энергии, использование которой не приводит к выбросу парниковых газов в атмосферу. Таким образом, ветровая энергия создаёт гораздо меньше проблем для экологии по сравнению с традиционными невозобновляемыми источниками энергии.

Ветроэнергетика рассматривается не только как экологически чистый источник энергии, но и как фактор социально-экономического развития, энергетической безопасности региона.

Использование местных источников энергии позволит сократить общие затраты на удовлетворение потребностей в энергии за счёт сокращения капитальных вложений в развитие инфраструктуры электрических сетей, потерь электроэнергии при её транспортировке.

– Средняя годовая мощность, вырабатываемая ветрогенератором, оказывается примерно постоянной. Однако уровень мощности на более коротких временных отрезках может очень сильно колебаться. Чтобы обеспечить стабильное электроснабжение, ветрогенераторы должны использоваться в сочетании с другими источниками энергии, – отмечает Максат Касымов.

Жарминский район в этом смысле может считаться уникальным, поскольку здесь будут соседствовать и солнечная, и ветряная электростанции. Ранее в Жангизтобе была построена и запущена в эксплуатацию первая в Восточно-Казахстанской области солнечная электростанция мощностью 30 мегаватт.

Представитель компании-подрядчика Женис Алтаев сообщил, что в декабре этого года будут установлены 17 энергоустановок общей мощностью 30 мегаватт.

Напомним, первые законодательные инициативы по поддержке развития сектора возобновляемой энергетики в Казахстане были приняты в 2009 году. В 2013 году запущен механизм государственной поддержки сектора возобновляемой энергетики, который основан на централизованной гарантированной покупке всей электрической энергии, производимой возобновляемыми источниками энергии, по фиксированным тарифам.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Жарминский район