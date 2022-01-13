Бизнесмены совместно с представителями Палаты предпринимателей оказывают поддержку сотрудникам правоохранительных органов, несущим круглосуточную службу на блокпостах.

Как сообщила «Рудному Алтаю» директор филиала Семея Палаты предпринимателей ВКО Алия Журсымбаева, на текущий момент заявки о возмещении понесённых убытков подали два индивидуальных предпринимателя.

– Филиал Семея Палаты предпринимателей ВКО на данном этапе собирает информацию от пострадавших представителей бизнеса. К заявке прилагается видео- и фотофиксация объекта, понёсшего урон в результате террористической атаки, кроме того, прикладывается прайс-лист с ценами на материалы, которые потребуются для ремонта. Собранный пакет документов и материалов будет передан в городской акимат, где работает штаб по ликвидации последствий теракта, – пояснила Алия Журсымбаева.

По данным пресс-службы Палаты предпринимателей ВКО, на текущий момент в Усть-Каменогорске подобные заявки о возмещении причинённого ущерба были поданы шестью субъектами малого и среднего бизнеса.

Директор Региональной палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев сообщил, что список пострадавших предпринимателей уже представлен в областной акимат для внесения в соответствующий реестр.

– Для того чтобы не нарушать договорные обязательства перед своими контрагентами, не нести расходы по погашению пени и не попасть в ранг недобросовестных поставщиков, предприниматели официально подтверждают наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых они не имели возможности выполнить свои обязательства. Также отмечу, что Нацпалатой «Атамекен» создан Фонд поддержки пострадавшего бизнеса «Күшіміз бірлікте» – «Сила в единстве», куда будут перечисляться средства для тех, чьи объекты были разграблены и разрушены, – пояснил Кайрат Мамырбаев.

По его словам, средства для возмещения убытков из вновь созданного фонда будут выделяться после решения комиссии. При этом гарантируется прозрачность поступающих и распределяемых денежных средств, оцифровка всех финансовых операций и своевременное информирование общественности.

Отметим, что сбор заявок от пострадавших представителей бизнеса проводится до сих пор. И если ещё есть такие предприниматели, им следует в ближайшее время любыми доступными способами зафиксировать убытки, составить предварительные акты о понесённом ущербе. Вместе с представителями Палаты предпринимателей произвести визуальный осмотр и всё зафиксировать на видео и фото, которые будут в дальнейшем использованы в качестве доказательств понесённого ущерба.

Надо сказать, что уже к 10 января в call-центр НПП «Атамекен» поступило 2774 звонка, из них по вопросам мародёрства – 1406, форс-мажора – 39, работы блокпостов – 2, по работе фонда поддержки пострадавшим предпринимателям – 3 и от физических лиц – 1324 обращения.

В девяти регионах Казахстана выявлено 1319 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных на 1488 объектах. Среди них к торговле относятся 1245, общепита – 25, финансового сектора – 37, логистики – 9, СМИ – 2 субъекта МСБ. Предварительная сумма ущерба составила более 93,7 млрд тенге.

В ВКО, как сообщают в Региональной палате предпринимателей, с 6 по 10 января поступило более 20 обращений по телефону от предпринимателей из Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, Зайсанского, Урджарского, Кокпектинского и Глубоковского районов. Главный вопрос, который волновал бизнес, это проезд через блокпосты, в частности требуемые для этого документы и имеющиеся возможности для проезда во время комендантского часа.

Стоит отметить, что бизнесмены понимают, что в это непростое для всех казахстанцев время необходимо сплотиться и оказывать помощь тем, кто в этом сейчас больше всего нуждается. Так, по инициативе предпринимателей, в Семее была организована доставка продуктовых наборов и горячего питания на все блокпосты, расположенные на выездах из города и внутри Семея.

По словам сотрудников, несущих нелёгкую службу на блокпостах, одними из первых к ним с горячими обедами приехали представители ТЦ «Апрель» и цементного завода. Наш корреспондент принял участие в развозке наборов продуктов питания, собранных ИП «Калиханулы». Это известный в Семее товаропроизводитель, специализирующийся на выпуске молочной и молочнокислой продукции, колбасных изделий и хлеба под торговой маркой «Айша». Именно эти свежие продукты и были розданы военнослужащим и сотрудникам дорожно-патрульной полиции, которые все эти тревожные дни несут свою службу, охраняя покой мирных граждан.

Аналогичная помощь военнослужащим и сотрудникам Департамента полиции ВКО оказывается практически во всех городах и районах области. Так, по словам Кайрата Мамырбаева, в Усть-Каменогорске ТД «Metro» предоставил 1,5 тысячи бутылок питьевой воды. В ТОО «Пять звёзд» испекли и доставили к местам несения службы 500 пирожков, их примеру затем последовало и кафе «Плюшка». ТОО «Багратион Улан» предоставило 500 упаковок кефира, также молочными продуктами обеспечивали ТОО «Корпорация «Восток-Молоко», ТОО «Эмиль». Хлебозавод «Каравай» с первого дня осуществлял поставки хлеба, а 9 января также привёз 500 сдобных булочек. Магазин «Микен» в первый день операции предоставил соки и шоколадные батончики для 80 военнослужащих, на второй день – 147 упаковок гигиенических салфеток.

– Основное питание для военнослужащих было организовано в столовой акимата. Обеспечением продуктов питания занимался акимат, а приготовлением блюд первые дни занималось кафе «Регистан», потом со своим большим штатом зашло кафе «Оливье» и другие представители общепита. То есть днём горячим питанием военнослужащие полностью обеспечены, но так как они несут службу круглосуточно, то Палата предпринимателей ВКО инициативно взялась за организацию питания в вечернее и ночное время, а именно небольшой перекус в виде булочек, пирожков, сока, молока, – пояснил Кайрат Мамырбаев.

Всю дополнительную информацию по ситуации в регионе, связанную с ведением бизнеса в условиях ЧП и комендантского часа, вы можете получить в Региональной палате предпринимателей ВКО.

За оказанием правовой поддержки, консультациями по ведению бизнеса в режиме ЧП и разъяснениями законности обращайтесь к представителю бизнес-омбудсмена по ВКО по тел. 8-705-521-66-62, в отдел по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров ПП ВКО по тел. 8 (7232) 74-21-03.

Для консультации по получению свидетельства о форс-мажоре обращайтесь в отдел сопровождения проектов ПП ВКО по тел. 8 (7232) 74-28-14.

Если вы желаете оказать финансовую помощь предпринимателям, пострадавшим от действий погромщиков, обращайтесь в сall-центр НПП по тел. 1432 (линия бесплатная) и Региональный совет ПП г. Алматы по телефонам: 8-775-126-18-39, 8-778-410-17-58.

Екатерина Гуляева

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