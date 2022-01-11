Сила – в единстве

Восточноказахстанцы оказывают поддержку бойцам, задействованным в охране правопорядка.

Как и во всех регионах страны, в ВКО сотрудники силовых структур обеспечивают охрану правопорядка. Выставлены блокпосты, военные несут службу. Предприниматели приняли решение морально поддержать бойцов, привезти им горячее питание, молочную продукцию, бутилированную воду и другое продовольствие.

– Сотрудники силовых структур несут свою службу днём и ночью. Таким образом мы хотим обозначить свою поддержку, чтобы они знали, что мы вместе, мы едины, и хотим как можно скорее вернуться к мирной жизни, – отметил директор ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» Фарид Абитаев.

Искреннюю благодарность сотрудникам правоохранительных органов, пожарных частей, медицинских организаций, которые оперативно отреагировали и смогли предотвратить массовые беспорядки в регионе, выразили производители молочной продукции и другие бизнесмены.

– Наши повара приготовили горячие обеды для сотрудников силовых структур. Пусть они в это сложное время получат от нас немного тепла и заботы. Мы поддерживаем тех, кто круглые сутки стоит на посту, охраняя нас. Мы хотим жить в мире и согласии, без жертв и разрушений, – говорит предприниматель Нина Рених.

Поддержали сотрудников правоохранительных органов и волонтёры областной мечети «Халифа Алтай», а также многодетные мамы.

Отметим, в Восточном Казахстане на сегодняшний день ситуация стабилизирована. В области нет перебоев с поставками продовольственных товаров. С соблюдением комендантского часа работают все промышленные предприятия, магазины, аптеки и медицинские учреждения. В штатном режиме функционируют коммунальные службы, социальные объекты, общественный транспорт.

Дарья Антон