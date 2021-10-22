Духовность

Сила – в единстве

22.10.2021
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Перспективы дальнейшего эффективного взаимодействия обсудили за круглым столом представители государственных органов и религиозных объединений региона.

В областном центре прошёл круглый стол на тему «Духовное согласие народа Казахстана – основа процветания страны», посвященный Дню духовного согласия. В заседании прияли участие заместитель акима ВКО Азамат Мухамедчинов, руководство УДР ВКО и руководители религиозных объединений области, учёные. В рамках работы круглого стола заслушаны доклады участников, вручены грамоты и благодарственные письма руководителям религиозных объединений области, активно участвующим в общественной жизни региона.

Как отметил Азамат Мухамедчинов, религиозные и духовные традиции в стране являются неотъемлемой частью развития Казахстана. Взаимодействие государства и религиозных объедений, особенно когда общество стоит перед лицом разных вызовов и угроз, всегда эффективно и полезно. С момента обретения Казахстаном независимости духовное согласие стало ярким отражением государственной политики, направленной на создание общества с высоким уровнем толерантности и межнационального согласия.

– 30 лет мы движемся по пути, избранному Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, – подчеркнул Азамат Мухамедчинов. – Можем смело констатировать, что это направление ведёт нас к высоким достижениям. Каждый из нас является участником происходящих позитивных процессов.

С докладом на тему «Духовное согласие народа Казахстана – основа процветания страны» выступил кандидат философских наук, профессор кафедры «Рухани жаңғыру» и социально-гуманитарных дисциплин ВКУ имени С. Аманжолова Владимир Шелепов. По его словам, развитие нашего общества, его благополучие и благосостояние не может осуществляться без основного механизма, то есть без духовного согласия. Именно эти основы заложены в инициативах и стратегии Первого Президента РК – Елбасы для построения правового и справедливого государства.

– День духовного согласия – это день единения и всепрощения, милосердия и взаимопонимания, – отметил руководитель МРО «Евангелическо-Лютеранский Приход Восточно-Казахстанской области» Виктор Швабауер. – Он важен для всех казахстанцев. Сегодня в республике в мире и согласии живут представители более 140 этносов и 18 конфессий. Нравственное и духовное единство этих людей является главным фундаментом дальнейшего процветания страны. Наша задача сохранить и укрепить эти традиции, ведь, как известно – сила в единстве.

Руководитель МРО «Церковь Евангельских Христиан Баптистов «Родник» Владимир Вольф отметил, что каждый житель страны желает стабильности, чтобы в обществе царили взаимопонимание, милосердие и благополучие. Взаимодействие государства и религиозных объединений будет этому способствовать. Это является основной задачей.

– Такие ценности, как единство, братство, межэтническое согласие, стали главным достоянием нашего государства, – отметил главный имам ДУМК по Усть-Каменогорскому региону, главный имам мечети «Халифа Алтай» Ермек Мұқатай. – Опыт Казахстана перенимают и используют другие страны. Благодаря поддержке руководства страны наше общество достигло больших высот и успехов. Всех поздравляю с этим замечательным праздником.

Напомним, в октябре 1992 года по инициативе Елбасы в Алматы был проведён Первый Всемирный Конгресс Духовного Согласия, который собрал представителей различных конфессий, духовных школ, гуманитарных общественных движений. С тех пор в Казахстане стало традицией ежегодно 18 октября отмечать День духовного согласия.

Ерик Абитов, по заказу Управления по делам религий ВКО

22.10.2021
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