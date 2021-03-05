В Восточно-Казахстанском областном драматическом театре состоялась премьера трагедии Габита Мусрепова «Козы Корпеш – Баян Сулу».

«Козы Корпеш – Баян Сулу» – казахская народная лиро-эпическая поэма XIII–XIV веков. По её мотивам известный драматург Габит Мусрепов написал одноимённую пьесу.

Эту историю великой любви каждый знает наизусть. Согласно древней легенде, Сарыбай и Карабай, которые дружили с самого детства, решили связать своих детей брачными узами ещё до их рождения. Сарыбай погибает во время охоты, не дождавшись рождения сына. Спустя годы подросшие Козы Корпеш и Баян Сулу влюбляются друг в друга. Но Карабай отступает от своего слова и обещает отдать свою дочь за палуана Кодара, спасшего однажды его отары от падежа.

Так Кодар становится преградой между влюблёнными, а их история безграничной и чистой любви принимает трагический оборот…

В последних числах февраля свидетелями трагедии, развернувшейся на подмостках Восточно-Казахстанского областного драматического театра, стали жители Усть-Каменогорска. Под руководством режиссёра-постановщика спектакля Асыла Козыканова актёры сумели показать своей игрой дух казахского народа, его традиции и обычаи, а главное – взаимные чувства двух влюблённых.

По словам заведующей литературной частью казахской труппы Восточно-Казахстанского областного драматического театра Шолпан Лакаевой, постановка подарила театралам массу впечатлений, дала возможность прикоснуться к жизни того времени.

– Яркая игра актёров, костюмы, декорации, музыкальное сопровождение отлично дополнили сюжет. Зритель остался доволен, – отметила Шолпан Лакаева.

Вместе с тем перед началом спектакля вниманию посетителей театра была представлена выставка под названием «Сила любви». Подготовили её сотрудники Восточно-Казахстанского музея искусств. Выставка состояла из семи картин – живописных и графических работ известных отечественных художников из коллекции основного фонда музея. Экскурсию по выставке на казахском и русском языках провели специалисты ВКМИ. Зрителям понравился этот сюрприз, они активно обсуждали между собой презентованные им работы.

Стоит отметить, некоторым желающим не удалось попасть на спектакль. В связи с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований количество посадочных мест, предназначенных для зрителей, было ограничено. Заядлые театралы были готовы буквально стоять у двери, чтобы через щёлочку хотя бы краем глаза насладиться премьерой.

Гульжан Естаева

Фото Восточно-Казахстанского областного драматического театра