Сила исцеляющих прикосновений

В Аягозе действует центр лечебно-оздоровительного массажа для детей. За несколько лет здесь получили лечение около 2000 юных местных жителей.

Идея открытия центра принадлежит жительнице Аягоза Гульнур Ертуганкызы. Рассказать об этой инициативной, яркой и открытой личности, которая, к слову, является ровесницей Независимости Республики Казахстан, можно многое. Свою неиссякаемую тягу к знаниям и энергичность она начала проявлять в юном возрасте. Благодаря чему окончила с отличием Аягозскую городскую многопрофильную казахскую школу, полностью оправдав надежды родителей и учителей.

Уже тогда у неё появился интерес к общественно полезной деятельности. Активную жизненную позицию уроженка Аягоза сумела сохранить до сих пор.

– Порой мои родные и близкие шутят, говоря мне: «Гульнур, за какое ещё новое дело ты взялась? Когда ты успокоишься? Эх, нам бы столько сил и решимости!», – с улыбкой делится наша героиня.

После школы Гульнур Ертуганкызы продолжила учёбу в Казахском национальном техническом университете имени Каныша Сатпаева. И завершив обучение на отлично, стала обладателем красного диплома.

Со своим мужем Муратом Оспановым она познакомилась в том же Аягозском районе, одним из священных мест которого является мазар Козы Корпеш – Баян Сулу, ставший символом вечной любви. Несколько лет они жили в Актау, Атырау, Павлодаре и Семее. Не так давно супруги вернулись на свою малую родину, где воспитывают четверых детей – Гульжан, Еркежан, Омархана и Алихана.

– Приехав в родной Аягоз, я обратила внимание, что тут много малышей, имеющих разные врождённые заболевания. Кто знает, может ли это быть следствием деятельности Семипалатинского полигона, который больше сорока лет отравлял нашу землю и излучал радиацию, – говорит Гульнур. – Посоветовавшись с супругом, открыли в Аягозе лечебно-оздоровительный массажный центр для детей «Baby_massage_ayagoz». Честно говоря, я долго думала, прежде чем сделать этот шаг. Сначала подала документы в медицинский колледж в Алматы и получила специальность фельдшера. Спустя год получила ценные знания в известном центре детского массажа «Assalam Sabi» в Шымкенте у Шахзоды Султанбаевой и в центре «Baby massage» в Алматы у Ларисы Амиржановой. В ходе обучения эти специалисты постарались передать нам всё, что знают сами. Сейчас наш центр активно развивает свою работу. Делаем массаж детям от двух до 12 лет с ДЦП, кривошеей, дисплазией, гипертонусом, гипотонусом, пупочной грыжей и другими заболеваниями. За все эти годы мы получили огромное количество слов благодарности и положительных эмоций.

Наша собеседница отметила, что воплотить задуманное в реальность и открыть массажный центр удалось с помощью гранта, полученного ей в рамках программы «Бастау бизнес». В результате ежедневно около десяти малышей проходят здесь сеансы массажных процедур. В целом, за пять-шесть лет местными специалистами во главе с Гульнур Ертуганкызы были оказаны лечебные услуги почти 2000 детей.

– Главное богатство нашего государства – это человек, – утверждает она. – Очевидно, что дети – наше светлое будущее. Все мы мечтаем, чтобы они росли здоровыми и энергичными, чтобы и наша страна процветала.

Не согласиться с этими словами сложно. Кстати, именно об этом говорил и Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». Останавливаясь на вопросах здравоохранения и путях развития этой сферы, Президент сказал: «Люди – главная ценность нашей страны. Поэтому справедливое распределение национальных богатств и предоставление равных возможностей каждому гражданину – ключевая цель наших реформ. Гармоничное развитие общества возможно только при условии обеспечения здоровья нации.

Несмотря на реформы в сфере здравоохранения, состояние данной отрасли оставляет желать лучшего. Очевидно, что весь комплекс накопившихся проблем невозможно решить одномоментно. Поэтому следует сконцентрировать усилия на критически важных аспектах, одним из которых является система финансирования.

Хроническое недофинансирование отрасли приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объём медицинских услуг. Усугубляет ситуацию искусственное разделение медицинской помощи на гарантированный государством и страховой пакеты. Приходится констатировать отсутствие страховой модели как таковой. Это большое упущение.

Необходимо наконец запустить систему добровольного медицинского страхования. Поручаю Правительству пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом.

Особое внимание следует уделить комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством государственно-частного партнёрства. Медицина – инвестиционно привлекательная отрасль, нужно только создать правильные условия».

В завершение добавим, что героиня нашей статьи не намерена останавливаться на достигнутом и готова в будущем продолжать осуществление своих грандиозных планов. Также, по её словам, главное – чтобы государство уделяло повышенное внимание здоровью матери и ребёнка.

Берикхан Тайжигит

Перевод Гульжан Естаевой

Аягозский район