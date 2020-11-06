Сила и грация   Альбины Калыновой 

Эта очаровательная девушка на своём примере доказывает, что армрестлинг, вопреки бытующему мнению, – женский вид спорта. Альбина Калынова – успешный тренер и человек, популяризирующий здоровый образ жизни среди жителей Глубоковского района.

В посёлке Глубокое фитнес-зал, которым руководит хрупкая Альбина, посещают около ста человек разного возраста. В основном среди желающих обрести подтянутую фигуру и крепкое здоровье – женщины и дети. Но в ближайшей перспективе тренер намерена открыть зал и для мужчин.

ЕЁ ВЫБОР – СПОРТ

Уроженка Маркакольского района с детства одинаково увлечённо занималась и спортом, и музыкой. Но на выбор профессии повлиял отец, на тот момент учитель физкультуры и тренер по волейболу. Он видел в дочери все задатки для достижения спортивных высот, а также тренерские качества – целеустремлённость, волю к победе, пытливый ум.

Девушка стала заявлять о себе, ездить по всей стране и побеждать в различных турнирах. Родители всегда поддерживали, мысленно и вслух желали удачи, помогали финансово. И только благодаря им спорт играет важную роль в жизни Альбины.

После окончания ВКГУ имени С. Аманжолова в 2007 году молодой педагог по физической культуре начала работать тренером по армрестлингу в селе Перевальное.

Одержимость тренера передалась и её воспитанникам, быстро набиравшим хорошую физическую форму. Наставник стала организовывать для них первые турниры. Набравшись опыта в соревнованиях между собой, девочки постепенно стали выезжать на турниры в Усть-Каменогорск, а потом и за пределы области. Подростки, как и их тренер, не только наращивали силу, но и учились побеждать.

Уже спустя год её воспитанницы стали показывать превосходные результаты в силовом виде спорта. Маленькая сельская школа прославилась чемпионками области и республики, победительницами спартакиад и даже чемпионами Азии. А её ученица Акерке Кунапьянова в 2011 году стала бронзовым призёром чемпионата мира по армспорту, проходившего в Алматы.

За время своей спортивной жизни молодой тренер многого достигла сама, участвуя в соревнованиях различного уровня.

Была призёром Казахстана и Азии, неоднократной чемпионкой области. К ней пришла слава спортсменки, способной свернуть горы. За высокие достижения в спорте в 2011 году Альбина Калынова удостоилась чести быть факелоносцем зимней Азиады. А в 2017 году приняла участие в проекте «100 новых лиц Казахстана».

ПОДНЯТЬ ПЛАНКУ

Несколько лет назад она увидела на одном из соревнований спортсменов-колясочников, которые проявляли невероятную силу воли. В тот момент подумала: вот кто по-настоящему умеет держать удар! Решила, что если соединить их внутреннюю силу и характер с её тренерскими способностями, то это всё можно превратить в настоящий триумф. Пришла в спорткомитет и сказала: хочу заниматься с паралимпийцами. Вскоре начала тренировать Владимира Уфимцева, ставшего впоследствии именитым параспортсменом. Спустя всего несколько месяцев тренировок ему покорился пьедестал чемпионатов Казахстана и Азии.

Тренер уверена, что тренировка силы воли – это процесс, который длится всю жизнь.

– Спортсмены на колясках, заставляя зрителей забыть об их инвалидности, показывают виртуозную игру, наполненную сногсшибательной обводкой, жесткими силовыми приемами. У них сила воли выше всех похвал. Они дают возможность всем, в том числе людям с инвалидностью, ещё выше поднять не только спортивную планку, но и жизненную, – признаётся Альбина Калынова.

БОЕВОЙ НАСТРОЙ

– Почему именно армрестлинг? Потому что благодаря этому виду спорта улучшается быстрота реакции – побеждать надо эффектно, одним махом. Тренируется взрывная сила, укрепляются суставы. Ведь исход поединка по большей части зависит от крепости суставов и связок, а не от огромных мышц. Сильнее становятся не только руки, но и корпус тела и даже ноги, которые также участвуют в борьбе. Самое большое преимущество армрестлинга заключается в том, что этот вид спорта – для всех без исключения, – говорит наша героиня.

Многие думают, что армрестлинг негативно влияет на женственность спортсменок. Лично для Альбины такое мнение – просто стереотип, и не больше.

– Зачастую представительницы женского пола избегают силовых тренировок, так как опасаются увеличения мышц. Однако стоит помнить, что такой мышечной массы, как у мужчины, женщина в армрестлинге не сможет добиться, даже если очень захочет, – уверяет спортсменка.

По её словам, женский армрестлинг особенно притягателен, потому что результат поединка не зависит от силы соперницы. Это своего рода красивая азартная игра. Побеждает тот, у кого характер покрепче. Результаты могут быть совершенно непредсказуемыми. Основой своего успеха Альбина считает вовсе не физическую силу, а решительный боевой настрой.

– Противник может быть очень сильным, – делится своими секретами спортсменка, – но если психологический настрой у него не тот – значит он проиграет. Очень важна поддержка тренера, который может определить настроение своего подопечного по глазам. Какими будут достижения каждого из спортсменов, зависит от педагогического таланта тренера, но больше от них самих – от способности к самовоспитанию, от силы воли, спортивного азарта и ещё многого того, что постигается во время учёбы, тренировок, первых боев. Знаете, нет ничего приятнее, чем опустить руку противника сначала на 45 градусов к столу и затем одержать победу!

ТРЕНЕР – КАК СКУЛЬПТОР

Несколько лет Альбина Мухтаровна работала тренером районной ДЮСШ в посёлке Глубокое. Многие юные спорт-смены нашли в её лице своего вдохновителя.

Все спортсмены знают, что первый детский тренер – самый главный творец его успехов, это человек, который знакомит ребёнка с миром спорта.

– Тренер – как скульптор, – говорит спортсменка. – Из бесформенного камня надо создать совершенную форму. Но все дети разные: у кого-то с первых шагов всё получается, кто-то сначала «рванёт», а потом остывает, иногда разочаровывается, особенно если проигрывает в состязаниях. А кто-то идёт ровно, набирая обороты, добиваясь высоких результатов в самых престижных турнирах. Поэтому тренерская деятельность требует немало терпения и душевных вложений.

Воспитанники видели в ней не просто тренера, а самого настоящего наставника – авторитетного, сильного, знающего своё дело. На тренировках всегда царила приятная дружеская атмосфера, хорошая методика обучения делала занятия полезными и интересными даже для маленьких детей. Ребята с нетерпением ждали каждой следующей тренировки под её руководством.

– А когда дети побеждают на соревнованиях, – продолжает Альбина, – и им в торжественной обстановке при всех вручают медаль – в их глазах радость, гордость и уверенность в себе. Они стараются стремиться к тому, чтобы и тренер, и родители ими гордились. Конечно, не все дети выигрывают на соревнованиях. И нет ничего плохого в том, что ребёнок занимается ради процесса, а не ради медалей. Это всё для него не пройдёт бесследно.

За время работы с юными спортсменами тренер Калынова привила им любовь к спорту, дисциплиной закалила характер, сделала настоящей командой.

Когда остро встал вопрос о необходимости строительства в райцентре спорткомплекса, Альбина Калынова от лица местной спортивной молодёжи выступила с этой инициативой перед акимом области. Её голос был услышан – в Глубоком построили современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Но, к сожалению, для любителей армспорта в новом ФОКе не нашлось места. Для них было отведено холодное подвальное помещение, совершенно не приспособленное для занятий. Чтобы не рисковать здоровьем своих воспитанников, Альбине пришлось закрыть секцию и уволиться из ДЮСШ. Однако она, как настоящая спортсменка, уверена, что препятствия только закаляют и придают вкус жизни.

ЗОЖ – В МАССЫ

Пройдя курс переподготовки и повышения квалификации, Альбина открыла оздоровительный центр, в котором занимаются несколько групп женщин и детей. Она учит их не просто правильно худеть, но и получать удовольствие от активного образа жизни.

Кроме того, в течение четырёх лет тренер обучалась в международной школе остеопатии Доминика Триана (Франция). Благодаря новым знаниям Альбина изменила методику тренировки. Признаётся, что физические упражнения в сочетании с остеопатией дают отличные результаты.

Тренер уверена, что в фитнесе, как и спорте, без мотивации не обойтись.

– Вряд ли найдутся желающие бегать ежедневно десятки километров просто так, ради удовольствия, – говорит собеседница. – А тех, кто желает сбросить лишний вес, предостаточно. Фитнес полезен и нужен всем, и те, кто посещают занятия регулярно, могут существенно улучшить качество своей

жизни. Женщины, занимающиеся у меня, энергичны и сохраняют молодость на долгие годы.

Тренерская работа не мешает Альбине Калыновой быть прекрасной женой и заботливой мамой двух замечательных ребят. Признаётся, что спортивная закалка помогает ей при всей занятости успевать быть хорошей хозяйкой дома. Единственное, на что не хватает времени, – занятия пением. Музыка, несмотря на выбор профессии, осталась постоянным спутником её жизни. А голос и манера исполнения Альбины действительно чарующие.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район