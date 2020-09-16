«Сигнализация» для экосистемы 

Автоматическую систему мониторинга качества атмосферного воздуха внедрят на промышленных предприятиях Восточного Казахстана.

Это позволит отслеживать реальные показатели вредных выбросов в атмосферу и бороться с нарушителями экологического равновесия.

Проблемы Усть-Каменогорска и других промышленных центров области, связанные с неблагополучной экологией, от года к году увеличиваются вместе с ростом урбанизации. Давно известно, что основной источник загрязнения воздуха – это выбросы промышленных предприятий, которые зачастую превышают предельно допустимые нормы. Вторым источником по степени загрязнения является автотранспорт.

Руководитель Департамента экологии ВКО Данияр Алиев считает, что для решения экологических проблем области необходим комплексный подход. В связи с этим Министерство экологии, геологии и природных ресурсов совместно с общественностью Восточно-Казахстанской области разрабатывает проект, который позволит внедрить систему автоматического мониторинга выбросов с передачей данных в режиме онлайн в Департамент экологии ВКО. Пилотный запуск системы будет произведён уже в будущем году.

На встрече министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева с общественностью Восточного Казахстана, прошедшей в режиме видеоконференции, состоялось обсуждение разрабатываемого документа.

– ВКО является одним из лидеров национальной экономики, вносит весомый вклад, является одним из главных доноров республиканского бюджета, но качество атмосферного воздуха вызывает справедливую обеспокоенность как у жителей области, так и у нас, – отметил министр.

В качестве решения экологических проблем в Дорожной карте предложены несколько десятков конкретных мер. С учётом мнения общественности документ будет доработан и передан для реализации.

К примеру, в карте содержится норма о внедрении системы автоматического мониторинга как на границах санитарно-защитной зоны, так и на основных организованных источниках с передачей в режиме онлайн информации в уполномоченный орган. Реализовать эту меру предписано крупным промышленным площадкам области в период с 2021 по 2024 год. Данная норма позволит оперативно осуществлять мониторинг и принимать меры по недопущению ухудшения экологической ситуации в регионе.

Ранее АО «Казцинк» заключило меморандум с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК. Согласно этому документу, компания по своей инициативе станет первой в стране, где начнут использовать самые передовые технологии для снижения нагрузки на окружающую среду.

Также в регионе планируется внедрить поэтапный запрет на использование дизельного и бензинового топлива для городского пассажирского автотранспорта.

– Переменный режим движения, частые остановки и скопление автомобилей на перекрёстках являются причинами повышенного загрязнения воздушного бассейна города продуктами неполного сгорания топлива, – говорит Данияр Алиев. – Городское население постоянно подвержено воздействию транспортного шума и отработавших газов. Особенно это касается общественного автомобильного транспорта. В большинстве городских автобусов, которые, к слову, давно устарели, используется дизельный двигатель внутреннего сгорания, отличающийся шумностью и дымностью.

Уже к 2022 году в области заменят 200 автобусов на транспорт, работающий на сжиженном газе, при сгорании которого выделяется меньше вредных веществ. Плюс ко всему стоимость газа в два раза дешевле, а расход топлива ниже.

Альтернативу транспорту с газовым двигателем могут составить электробусы, чьи показатели выбросов равны нулю, соответственно, они могут значительно улучшить экологическую ситуацию в городах Восточного Казахстана. Однако стоимость одного автобуса на электротяге начинается с отметки в 250 тысяч долларов.

Одним из важных факторов в решении проблемы сохранения чистого воздуха является озеленение городов. Как отмечает Данияр Алиев, необходимо максимально внимательно относиться к высаживанию растений.

– Если говорить о конкретных зонах, – комментирует он, – то необходимо разработать долгосрочный план, какие районы наиболее подвержены загрязнению воздуха, в какой они находятся степени загазованности, и уже потом подбирать деревья и другие насаждения. Кроме того, считаю, что озеленение города необходимо передать в конкурентную среду.

В частности, планируется усовершенствовать процедуру выдачи разрешений на вырубку деревьев с учётом мнения общественности и корректировки механизма компенсационной вырубки деревьев. Такая мера, по мнению экологов, позволит предотвратить сокращение зелёных насаждений.

Жанна Ахметова

Тлеубек Шаяхмет