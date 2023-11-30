«Шығыс салбұрыны – 2023»: птицы высокого полёта

В селе Бозанбай Уланского района состоялся Международный фестиваль беркутчи «Шығыс салбұрыны – 2023». Не случайно эти соревнования проводятся в ноябре-декабре: именно на первом снегу отчётливо видны следы зверей и птиц, на которых охотятся с беркутами, соколами и верными тазы. И какая бы погода в эти дни ни стояла – пронизывающий ветер или дождь, сменяющийся мокрым снегом – фестиваль всегда собирает большое количество участников и зрителей. Можно смело утверждать, что он стал ещё одним туристическим брендом Восточного Казахстана.

Как всё начиналось

Турнир с ловчими птицами проходит в Восточном Казахстане третий год подряд. Первое соревнование беркутчи «Қансонар» состоялось в Бозанбае в декабре 2021 года. В нём приняли участие тринадцать құсбегі. Мероприятие приурочили к 30-летию Независимости Республики Казахстан, оно проходило в рамках специального проекта «Дәстүр және ғұрып». Помимо местных жителей, зрелищные соревнования собрали гостей из России, Америки и даже Ямайки.

В 2022 году конкурс «Шығыс салбұрыны» – «Қансонар-2022» прошёл в ноябре в рамках челленджа «Қыран елім Қазағым». Количество участников возросло до тридцати. Звёздным гостем фестиваля стала Айшолпан Нургайып – всемирно известная девушка-беркутчи из Монголии. Она обладательница премии «Asia Game Changer Awards 2017». Айшолпан получила всемирную известность в 2013 году после серии фоторепортажей израильского фотографа Ашера Свиденски и документального фильма «Беркутчи» американского режиссёра Отто Белла.

Отметим, новшеством прошлогоднего фестиваля стали гонки тазы – казахской породы охотничьих собак.

Фестиваль. День первый

В этом году фестиваль беркутчи, став международным, собрал более ста участников – беркутчи, сокольников и владельцев тазы не только со всего Казахстана, но также из Кыргызстана, России, Монголии и Китая.

Место проведения соревнований осталось прежним – село Бозанбай. На огромной территории ипподрома «Бүркіт төбе» были установлены белоснежные юрты. В них можно было ознакомиться с традициями и обычаями казахского народа, а ещё попробовать традиционные блюда казахской кухни.

На участие в фестивале «Шығыс салбұрыны – 2023» было заявлено более 70 беркутов, 16 соколов, 14 ястребов и 40 собак казахской породы тазы. В первый день соревнований прошёл отборочный тур среди беркутчи, который состоял из двух частей. В первом этапе птицы, по зову хозяина, должны были прилететь прямо на руки с расстояния семисот метров. В следующем – беркутчи на лошади имитировали охоту на муляж «шырға». В обоих случаях было важно, за какое время птица справилась с задачей.

Наравне с мужчинами участие в этих соревнованиях приняли две девушки-беркутчи – Аружан Мереильдаева из Алматы и Айзере Маркс из Бозанбая.

– В Восточном Казахстане быстрыми темпами развивается искусство национальной охоты с ловчими птицами «құсбегілік». При поддержке руководства области фестиваль в этом году обрёл международный статус. Радует, что девушки не отстают в этом виде спорта от мужчин и пробуют свои силы, несмотря на юный возраст. К примеру, местной жительнице Айзере Маркс всего тринадцать лет, но она принимает участие уже во втором международном соревновании. В прошлом году девочка участвовала в «Сонар-2022» в Алматинской области, – рассказала вице-президент республиканской федерации «Құсбегілік» Бағдат Мүптекеқызы.

По её словам, свой вклад в развитие национальных видов спорта в регионе, в частности, «құсбегілік», вносит отец Айзере – Маркс Нажитбан со своей семьёй. Его старший сын Бакжан также опытный беркутчи и наездник (прим. автора: обладатель второго места в соревновании «асау үйрету»).

День второй

Второй день «Шығыс салбұрыны – 2023» выдался невероятно зрелищным. По итогам отборочного тура в финал прошли 20 беркутов. С их выступления и началась программа. Затем состоялись соревнования соколов, ястребов и тазы.

Удачи спортсменам пожелал аким ВКО Ермек Кошербаев. Глава региона отметил, что этот фестиваль символизирует возрождение традиций, уважение к ним. Охота с беркутами и соколами – это наследие казахского народа, вобравшее мудрость и знания предков.

Как и в 2022-м году, гостьей фестиваля стала Айшолпан Нургайып. Девушка высоко оценила организацию мероприятия и выступления участников.

– Я невероятно горжусь тем, что в Казахстане проходят такие соревнования. Они демонстрируют нашу культуру, традиции и быт. Сегодня здесь много туристов, и это в очередной раз доказывает, что наша страна становится популярной, – говорит всемирно известная девушка-беркутчи.

Отметим, «Бүркіт төбе» в Бозанбае посетили более трёхсот гостей, среди которых было много иностранцев.

Своенравные лошади и стремительные тазы

Яркой особенностью фестиваля этого года стало состязание по укрощению необъезженных лошадей – «асау үйрету». Это один из самых экстремальных видов национального спорта. Наезднику нужно удержаться на спине необъезженной лошади как можно дольше. И здесь все зависит от ловкости всадника.

Ещё одним из запоминающихся моментов соревнований стал забег тазы на тысячу метров.

Итоги фестиваля

Трудно передать всю палитру эмоций, которую испытали участники и гости этого масштабного фестиваля. Время пролетело незаметно – и вот уже объявляют результаты соревнований.

По итогам состязаний лучшим құсбегі стал Алмас Сеитжан из Алматы. Второе место в этом конкурсе завоевал Серикболсын Жалгасулы, а третье – Болат Нурдосу. Оба спортсмена представляли Жамбылскую область. Четвёртым в турнире беркутчи стал Жумагул Ерсултан из Риддера, пятое место судьи отдали Мурату Коденову из Алматинской области.

В состязании ястребов первое и второе место заняли Галым Самгат и Байетбай Ермухан из ВКО. В тройку лидеров также вошёл Сейтжан Аян из Алматинской области, а четвёртым стал Константин Тихонов из России.

Лучшим сокольником на «Шығыс салбұрыны – 2023» признали Ерлана Сандыбая из Туркестанской области, второе место занял Темирали Толегенулы из Караганды, а почётное третье место досталось Ерасылу Серикбекулы из Астаны.

В соревнованиях по укрощению необъезженных лошадей все три главных приза получили жители села Бозанбай – Манат Акжол, Маркс Бакжан и Жанболат Сеит, заняв первое, второе и третье место соответственно.

Самой быстрой тазы в забеге стала собака по кличке Шаша Нурлана Тлеужанова из Сарканта (Жетысу). Второе – заняла тазы по кличке Лашын Мейра Жетписова из Тарбагатайского района ВКО. Третьей забег завершила Кок каска Темирлана Азизова из Зайсанского района.

По словам организаторов, фестиваль «Шығыс салбұрыны» станет ежегодным. Поэтому беркутчи не прощаются, а говорят: «До скорой встречи!».

Аяужан Утеулинова