«Штучные» операции

Врачи областного онкоцентра провели 53-летнему пациенту с раком пищевода сложнейшую операцию.

Специалисты ВКО Многопрофильного центра онкологии и хирургии продолжают успешно осваивать и применять в своей практике современные высокотехнологичные методы лечения различных видов рака.

На днях одну из таких сложных операций онкохирурги провели жителю Усть-Каменогорска Канату Бисаринову, применив методику лечения онкологии пищевода – операцию Герлока.

Как пояснили в медцентре, это хирургическая операция, применяемая при раке кардиальной части желудка с доступом путём лапаро-, торако- и диафрагмотомии. После выведения желудка в плевральную полость и резекции его кардиальной части накладывается внутриплевральный гастроэзофагоанастомоз.

Сегодня пациент отмечает улучшение своего состояния и ждёт скорейшего возвращения домой.

– Врачи онкоцентра – настоящие профессионалы, спасающие жизни простых людей и дарящие надежду на здоровое будущее. Огромная благодарность всему персоналу больницы за высококвалифицированное лечение и внимательное отношение ко мне. Хочется отметить, что операция мне была проведена абсолютно бесплатно, в рамках ОСМС, – поделился пациент онкоцентра.

Торакальный онколог-хирург Адильбек Баймусанов рассказал ещё об одном случае.

Майра Айтуаркызы, 57-летняя жительница областного центра, в последнее время чувствовала недомогание. Благодаря тому что она своевременно обратилась в поликлинику по месту жительства и прошла диагностику, у неё была выявлена опухоль средостения на ранней стадии. После успешно проведённой операции, все затраты на которую были покрыты за счёт ОСМС, женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

К слову, в прошлом году врачи отделения онкохирургии ВКО МЦОиХ провели около двух тысяч операций и высокотехнологичных вмешательств.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы УЗ ВКО