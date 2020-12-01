В День Первого Президента на казахстанских телеканалах будут показаны два новых документальных фильма о деятельности Елбасы Нурсултана

Назарбаева – «Штрихи к портрету» на «Хабар» и «Түркістан: көне мен келешек көпірі» («Туркестан: мост между прошлым и будущим») на «Qazaqstan».

«Первого декабря в 21.40 в эфире телеканала «Хабар» состоится премьера первой серии документального фильма журналиста Айгуль Адиловой «Штрихи к портрету», созданного при поддержке пресс-службы Елбасы и Фонда Нурсултана Назарбаева», – написал в Twitter пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Айдос Укибай, анонсируя новый телепроект.

«Штрихи к портрету» – это многосерийный документальный фильм, созданный на основе эксклюзивного интервью Елбасы. Он посвящён жизни и деятельности Нурсултана Назарбаева, раскрывает ранее неизвестные зрителю грани личности Первого Президента Казахстана.

«1 декабря в 20.00 на телеканале «Qazaqstan» выйдет документальный фильм «Түркістан: көне мен келешек көпірі». Елбасы раскроет суть исторического решения о переносе областного центра в Туркестан, расскажет о туристическом потенциале города и его международном признании, а также о планах на будущее», – написал Айдос Укибай.