Штраф со скидкой

Подскажите, пожалуйста, где можно проверить и оплатить штрафы? Правда ли, что в некоторых случаях можно оплатить 50 процентов от общей суммы штрафа?

Сергей Бердюгин, район Алтай

– На портале «электронного правительства» eGov.kz сообщается, что проверить наличие штрафа и оплатить его можно через онлайн-услугу – поиск и оплата административных штрафов и штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Также наличие штрафов можно проверить: на сайте Qamqor; на сайте Казпочты; на веб-портале «электронного правительства»; на сайтах банков и в их мобильных приложениях.

Следует учесть, что в течение семи суток размер штрафа будет указан в размере 50 процентов от общей суммы. Его оплата со скидкой рассматривается в форме сокращённого производства по делу об административном правонарушении. Оно применяется при соблюдении лицом, совершившим правонарушение, следующих условий: признание факта совершения правонарушения; согласие оплаты штрафа в размере половины суммы; необжалования представленных доказательств.

При исчислении семи суток не учитываются праздничные и выходные дни. На восьмой день сумма штрафа, если он остаётся непогашенным, автоматически выставляется в полном размере.