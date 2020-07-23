Штраф или предупреждение?

Серьезно ли граждане относятся к соблюдению рекомендуемых мер предосторожности для защиты от COVID-19, выяснили члены мониторинговых групп в городах и районах Восточного Казахстана.

Неожиданную проверку в автобусах областного центра провели специалисты Усть-Каменогорского городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг. Главная цель рейда – разъяснение необходимости соблюдения установленных ограничительных и санитарных мер.

К организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, предъявляется несколько важных требований, которые им нужно соблюдать. В том числе проведение обязательной дезинфекции общественного транспорта и проветривание салона во время стоянки по окончании маршрута, протирание окон, ручек, дверей и поручней дезинфицирующими салфетками. Кроме того, водители и кондукторы обязаны выполнять свою работу в перчатках и медицинских масках.

– В автобусах проводится дезинфекция. Для тех, кто не носит маски и перчатки, мы проводим разъяснительную работу. Напоминаем о важности предпринимаемых мер, ведь только так мы сможем улучшить эпидемиологическую ситуацию в области, – отметила пресс-секретарь Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО Баглан Тауанова.

Напомним, на протяжении двух месяцев на территории региона работают мониторинговые группы. Ежедневно они проверяют, насколько добросовестно относятся граждане, руководители и сотрудники различных учреждений к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Как показывают регулярные проверки, не все соблюдают ограничительные и санитарные требования.

Так, с 18 мая по 21 июля рейдами было охвачено 5017 объектов. На 720 из них выявлено 1022 нарушения: 363 – санитарно-дезинфекционного режима (отсутствие санитайзеров, дезсредств, дезковриков), 417 – масочного режима и отсутствия средств индивидуальной защиты, 109 – социальной дистанции между посетителями, 47 – хранения пищевой продукции в неупакованном виде, 71 – требования по проведению термометрии. В 14 случаях учреждения продолжали деятельность, игнорируя запрет, в одном – проводились массовые мероприятия.

По данным ДККБТУ ВКО, по выявленным фактам нарушения составлено 34 протокола, передано в суд – 16. Судом рассмотрено шесть дел, наложены штрафы по 5 МРП (13890 тенге). Шесть протоколов рассмотрены Семейским городским управлением контроля качества и безопасности товаров и услуг, на физических лиц наложены штрафы по 30 МРП (41670 тенге) в порядке сокращенного производства, один – Урджарским районным управлением, также в порядке сокращенного производства, размер штрафа – 230 МРП (319470 тенге). Два протокола рассмотрены Зайсанским районным управлением, один – Риддерским городским управлением, на физических лиц наложены штрафы по 30 МРП (41670 тенге).

По выявленным нарушениям составлено 18 протоколов по ст. 425 ч. 1 КоАП РК, субъектам сделали предупреждение и провели с ними разъяснительную работу.

Напомним, согласно статье 425 КоАП РК, штраф для физических лиц составляет 30 МРП или 83340 тенге, для субъектов малого предпринимательства – 230 МРП или 638940 тенге, среднего – 310 МРП или 861180 тенге, крупного – 1600 МРП или

4444 800 тенге. Однако есть нюансы, благодаря которым можно сократить сумму штрафа до 50 процентов. Во-первых, субъект малого, среднего, крупного предпринимательства должен полностью признать и согласиться со всеми нарушениями. Во-вторых, согласно статье 425 КоАП РК, есть возможность уплаты штрафа в размере 50 процентов в течение семи суток.

Гульжан Естаева

Дмитрий Франчук