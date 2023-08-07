Штормовое предупреждение

По данным ВК Филиала Казгидромет восьмого августа в центре, на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем в центре и на востоке региона прогнозируют град, шквал. Ветер северо-западный, северный в центре, на востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с.

Также восьмого августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. ДЧС ВКО рекомендует населению соблюдать меры предосторожности.

Если вы находитесь на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлическими оградами, стальными трубами и рельсами, а также вблизи других проводников электричества. Не приближайтесь к сельскохозяйственной технике и небольшим транспортным средствам типа мотоциклов, велосипедов.

Если гроза застала вас у водоема — не купайтесь, не находитесь в непосредственной близости от водоема, не плавайте в лодке.

Не прячьтесь от ветра у стен домов, на остановках, около рекламных щитов, под деревьями. Не подходите к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. Автомобиль поставьте в гараж, при отсутствии гаража, машину не следует парковать возле гнилых, старых и одиноко стоящих деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

При чрезвычайной пожарной опасности населению необходимо быть крайне осторожными в обращении с открытым огнем, не разводить огонь возле домов и усадеб, не сжигать сухую траву, не поджигать камыш. Не бросать из автомобилей непотушенные сигареты, стеклянную тару. Не разводить костры!

Воздержаться от походов в лес!

При возникновении ЧС звонить «101» и «112».

Пресс-служба ДЧС ВКО