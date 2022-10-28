Шопинг без последствий

Довольно часто пользуюсь сайтами для онлайн покупок. Но в последнее время стала замечать, что многие жалуются на мошенничество в сфере торговли в интернете. Как я могу обезопасить себя во время онлайн шопинга?

Евгения Шолохова, Усть-Каменогорск

Комитет по защите прав потребителей МТИ РК советует придерживаться следующих рекомендаций, соблюдая которые вы сможете обезопасить себя, совершая онлайн покупки:

Всегда внимательно изучайте информацию о товаре, а также о гарантийном сроке и сроке годности.

Вы вправе требовать у продавца сертификаты соответствия или декларацию о соответствии. Это правило также распространяется на импортный товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия.

Требуйте у продавца документ, подтверждающий факт приобретения товара. Так как в случае возврата он будет главным доказательством.

Сейчас почти на каждой онлайн площадке есть возможность ознакомиться с отзывами. Обязательно пользуйтесь этой функцией и изучайте отзывы о товарах, а также о продавце.

Пользуйтесь только проверенными площадками, избегайте сомнительных интернет-ресурсов. Если на сайте отсутствует информация о контактных данных продавца и условиях обмена/возврата товара, для вас это должно стать тревожным звоночком.

При получении и распаковке товара делайте фото- и (или) видеофиксацию, чтобы в случае чего у вас было доказательство факта нарушения ваших прав.

Не перечисляйте деньги и не отправляйте свои данные незнакомцам.

Если вы столкнулись с нарушением прав потребителей, обязательно предъявите письменную претензию продавцу, обратитесь в уполномоченные органы или суд.

И не забывайте, что вы можете оставить свою жалобу на единой платформе https://e-tutynushy.kz или в телеграмм боте @kzpp_bot.