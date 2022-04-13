Шоколатье из Шемонаихи

Психологи уверены, для насыщенной, полноценной жизни человеку просто необходимо иметь хобби. Грамотно выбранный досуг позволяет справляться с ежедневными стрессами и делает жизнь по-настоящему интересной. Хобби восстанавливает душевное равновесие, вдохновляет и может буквально перезагрузить человека.

С этими утверждениями согласна жительница Шемонаихинского района Ольга Медведева. Каждый её день посвящён детям, ведь она – преподаватель английского языка в общеобразовательной средней школе имени И. Астафьева. Но в свободное от работы время Ольга Эдуардовна окружает себя огромным количеством всевозможных увлечений. Она занимается изготовлением букетов из шоколада и мыла, печёт торты, вяжет, создаёт интерьерные композиции из искусственных цветов и даже проводит праздники с шоу мыльных пузырей.

– Для меня – это возможность отвлечься от школьных будней и разнообразить свою жизнь. Изначально основным занятием было шоу мыльных пузырей. Этим развлечением для детских праздников мы занимались с мужем профессионально. Но, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и пришлось приостановить деятельность, – рассказывает Ольга Медведева.

Цветы из шоколада стали для неё не только новым увлечением для души, но и ещё одной возможностью дарить радость окружающим.

– Очень приятно, когда ко мне обращаются заказчики из других городов. Они хотят порадовать друзей и родственников, проживающих в нашем районе. Когда я доставляю подарок, отрадно видеть эмоции человека от неожиданного сюрприза, – делится наша собеседница.

Для изготовления вкусных букетов и изучения всех тонкостей этого дела Ольга Медведева освоила новую для себя профессию – шоколатье.

– Год назад прошла специальное обучение в онлайн-формате. Своими секретами и опытом работы с шоколадом со мной поделились специалисты из Алматы. Я выкупила готовую франшизу и начала заниматься этим интересным делом, – говорит женщина.

Однако в этом нелёгком, но вкусном и красивом деле нужны сноровка и тренировка. Для изготовления цветов Ольга Медведева использует три вида шоколада – бельгийский, казахстанский и шоколадную глазурь.

– Все они отличаются по своей классификации, и работать с ними нужно по-разному. Но главное – правильно выполнить процедуру темперирования, то есть сначала необходимо его нагреть до определённой температуры, а потом охладить. Только когда шоколад остынет до 28 градусов, его можно заливать в формы из пищевого силикона, – делится мастерица. – В любом деле есть свои тонкости, которым нужно учиться. Сложно вытащить шоколад из формы, чтобы не обломились лепестки. Такие навыки нужны для работы с розами, у них более тонкие лепестки, чем у пионов, ромашек, тюльпанов.

На изготовление одного букета у мастерицы уходит два-три дня, ведь шоколаду нужно время для стабилизации. Став мастером в этом деле, она передаёт свои знания всем желающим научиться искусству шоколатье. Невзирая на загруженность, успевает уделять время и другим увлечениям.

– Когда прихожу домой и чувствую усталость, могу испечь торт, смастерить какую-то поделку, заняться вязанием или интерьерной флористикой, – говорит она. – Моя душа отдыхает, когда погружаюсь в творчество.

Во всех работах Ольги Медведевой прослеживается узнаваемый стиль – яркие сочные цвета. Они, безусловно, создают настроение праздника и дарят позитив окружающим. Поэтому совсем неудивительно, что у такого креативного человека, как наша героиня, творчеством увлечена вся семья.

– Муж работает сварщиком, но тоже находит время для самовыражения, он с удовольствием делает шикарные цветы из металла. Старшая дочь учится в университете, в свободное время вяжет модные сейчас шапки – балаклавы. Средняя – оканчивает девятый класс, у неё очень хорошо получаются цветы из шоколада и мыла, а также различные поделки. Самый творческий из детей – младший сын. Он учится в третьем классе, хорошо лепит из пластилина, делает различные поделки из бумаги, собирает конструкторы, – рассказывает Ольга Медведева.

Однако Ольга Эдуардовна не планирует переводить свои увлечения в основную работу. Она признаётся, что намного больше удовольствия и положительных эмоций ей приносят успехи её учеников.

– Творчество меня разгружает морально, но в первую очередь я – учитель. Мне нравится наблюдать прогресс учеников в изучении английского языка. Они радуются своим успехам, я радуюсь вместе с ними. Это приносит мне большое удовлетворение, – подчёркивает Ольга Медведева.

Дарья Антон

Фото из личного архива Ольги Медведевой

Шемонаихинский район