Школы ждут учеников
Школы Глубоковского района готовы к началу нового учебного года.
В этом году 23 средних, три основные и две начальные школы откроют двери для 7 100 учащихся, из которых 676 – первоклассники.
По информации районного акимата, во всех учебных заведениях проведён текущий косметический ремонт. Для обеспечения санитарных норм закуплены дезинфицирующие средства и оборудование (тепловизоры, бактерицидные лампы и другое).
– С целью обеспечения безопасности во всех школах установлены системы видеонаблюдения и сигнального оповещения (тревожные кнопки), ручные металлоискатели. Кроме того, во всех учебных заведениях устанавливается пропускная система Ashyq, – сообщили в акимате.
Также известно, что все педагоги и техперсонал школ, подлежащие вакцинации, получили прививки от КВИ.
Бахыт Сарсембаева
Фото из открытых источников
Глубоковский район