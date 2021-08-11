Вести из районов

Школы ждут учеников

11.08.2021
10

Школы Глубоковского района готовы к началу нового учебного года.

В этом году 23 средних, три основные и две начальные школы откроют двери для 7 100 учащихся, из которых 676 – первоклассники.

По информации районного акимата, во всех учебных заведениях проведён текущий косметический ремонт. Для обеспечения санитарных норм закуплены дезинфицирующие средства и оборудование (тепловизоры, бактерицидные лампы и другое).

– С целью обеспечения безопасности во всех школах установлены системы видеонаблюдения и сигнального оповещения (тревожные кнопки), ручные металлоискатели. Кроме того, во всех учебных заведениях устанавливается пропускная система Ashyq, – сообщили в акимате.

Также известно, что все педагоги и техперсонал школ, подлежащие вакцинации, получили прививки от КВИ.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район

11.08.2021
10

Еще новости

Уютнее и светлее

06.08.2021

Сельский бизнес

04.08.2021

Новый водопровод в Маралды

04.08.2021

Без перебоев

04.08.2021
Back to top button