Школы ждут учеников

Школы Глубоковского района готовы к началу нового учебного года.

В этом году 23 средних, три основные и две начальные школы откроют двери для 7 100 учащихся, из которых 676 – первоклассники.

По информации районного акимата, во всех учебных заведениях проведён текущий косметический ремонт. Для обеспечения санитарных норм закуплены дезинфицирующие средства и оборудование (тепловизоры, бактерицидные лампы и другое).

– С целью обеспечения безопасности во всех школах установлены системы видеонаблюдения и сигнального оповещения (тревожные кнопки), ручные металлоискатели. Кроме того, во всех учебных заведениях устанавливается пропускная система Ashyq, – сообщили в акимате.

Также известно, что все педагоги и техперсонал школ, подлежащие вакцинации, получили прививки от КВИ.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район