Школы в полной готовности 

С начала нового учебного года прошло больше недели. Обучение школы начали дистанционно, за исключением дежурных групп младших классов. За лето проведена колоссальная работа по подготовке школ города к так называемой дистанционке.

Из городского, областного и республиканского бюджетов выделено больше миллиона тенге на проведение ремонта в школах Семея. В целом за это время прошло восемь капитальных и 70 текущих ремонтов, реализовано 26 проектов в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости», охвачены более 40 школ. Заместитель акима города Айдар Садырбаев и руководитель отдела образования Наталия Фесенко посетили средние школы № 3 и № 17, которые заметно преобразились за лето.

– Основное внимание уделили проблемным участкам: кровля, отопление, канализация, водопровод, – говорит Наталия Фесенко. – Также в сельских школах установлены теплые уборные. Кроме того, в этом году практически полностью обновлена система видеонаблюдения в школах и детских садах. Второй год выделяются средства на проведение работ по социальной адаптации. Устанавливаются пандусы, дорожки, знаки. В прошлом году на эти цели из областного бюджета были выделены средства на 10 школ, в этом – на два учреждения дополнительного образования и две школы. Во всех школах на сегодняшний день есть пандусы, но во многих они самодельные, поэтому сейчас занимаемся переоборудованием.

В школах продолжают работу 917 дежурных групп, которые были открыты по заявлениям родителей до 1 сентября. При этом в день проходит не более 3–4 уроков, поскольку столовые временно не работают на период пандемии.

Стоит отметить, в последнее время в сети Интернет распространяется множество слухов о переходе школ на традиционный режим. Однако все эти сообщения не являются достоверными.

– В течение недели распространялись даже какие-то письма и документы о переходе на традиционный режим, но всё это недостоверная информация. Переход во второй четверти на традиционный режим будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации, как она будет складываться в целом в стране и конкретно в нашем городе. Режим работы школ будет зависеть от решения главного санитарного врача, – подчеркнула Наталия Фесенко.

При этом в отделе образования отмечают: в случае если переход на штатный режим обучения всё же состоится, школы готовы принять детей.

Мария Щетинина

Семей