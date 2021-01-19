Общество

Школы с предписаниями 

19.01.2021
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В Департаменте по обеспечению качества в сфере образования ВКО рассказали об итогах проведённого профилактического контроля в школах области за 2020 год.  

Как рассказала на онлайн-пресс-конференции руководитель отдела внешней оценки качества образования Департамента по обеспечению качества в сфере образования ВКО Ботагоз Раимбекова, профилактический контроль с посещением школ направлен на своевременное выявление и предупреждение причин возникновения несоответствия определённым требованиям. 

Ежегодно приказом МОН РК  на каждое полугодие утверждаются списки организаций образования для проведения профилактического контроля. 

В 2020 году в Восточном Казахстане в список организаций, где необходим профилактический контроль, вошла 21 школа. Фактически контроль проведён в 19 учебных заведениях, в двух остальных мероприятия не проводились из-за карантина. В 16 школах обнаружены нарушения. 

По словам Ботагоз Раимбековой, анализ проведённых контрольных мероприятий показал, что в организациях образования, где также функционируют мини-центры, детские сады, классы предшкольной подготовки, слабо ведётся работа в части дошкольного воспитания и обучения. Такие результаты зарегистрированы в Жангизтобинской средней школе-детском саду Жарминского района, многопрофильной школе-гимназии «Шаңырақ» в Риддере, средней общеобразовательной школе № 23 города Семея, средней общеобразовательной школе № 12 города Семея, в школе-центре дополнительного образования № 29 города Усть-Каменогорска, казахской средней школе имени Алихана Бокейхана Бородулихинского района.  

Ботагоз Раимбекова рассказала о выявленных нарушениях. 

– Названия дисциплин в рабочем учебном плане дошкольного воспитания и обучения на 2019–2020 и 2020–2021 учебные годы не соответствуют наименованиям дисциплин в расписании организованной учебной деятельности, расписания не утверждены, классные журналы в классах предшкольной подготовки не ведутся, – отметила руководитель отдела внешней оценки качества образования Департамента по обеспечению качества в сфере образования.  

Помимо этого, в одной из школ в учебной деятельности дошкольного воспитания и обучения за 2019–2020 учебный год нет материалов отслеживания развития умений и навыков детей в соответствии с возрастом ребенка. Должностные инструкции дошкольных воспитателей разработаны некорректно, а на педагогических советах не рассматривались вопросы дошкольного воспитания и обучения. В дошкольных кабинетах оказалась слабая материальная база, отсутствовала предметно-пространственная развивающая среда для реализации образовательных областей «Здоровье», «Коммуникация», «Познание», «Творчество», «Социум». 

Сами организации образования не полностью обеспечены дипломированными педагогами с дошкольным воспитанием, так как многие из них имеют специальность по диплому «Учитель начальных классов». 

– В организациях образования, которые реализуют общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, выявлено отсутствие учебных планов обучения на дому, отсутствие материалов, подтверждающих проведение промежуточной аттестации обучающихся 5 – 8, 10 классов. В начальных классах не проводится деление на подгруппы по предметам согласно стандарту, некоторые рабочие учебные планы и расписания уроков не соответствуют недельной учебной нагрузке школьников. Отдельные педагоги работают без подтверждающих документов об отсутствии медицинских противопоказаний и судимости, – сказала Ботагоз Раимбекова. 

В целом, в рамках профилактического контроля в 16 школах выявлено 58 нарушений, из них 20 – грубых, 29 – значительных и 9 – незначительных. Всем организациям образования выданы предписания с указанием сроков устранения нарушений. 

Кроме того, в минувшем году Департамент провёл 22 внеплановые проверки по предписаниям. По их итогам возбуждено одно административное дело по неисполнению предписания. 

Марина Шевелёва 

 Фото из открытых источников

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