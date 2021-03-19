Школу закрыли на карантин

В селе Бозанбай Уланского района закрыли школу на карантин из-за массового отравления учащихся в столовой. По данному факту заведено уголовное дело.

По официальным сведениям областного Управления образования, с утра 17 марта учащиеся стали массово обращаться за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО по этому факту сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях, что по состоянию на 19 марта в Уланское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля подано 83 экстренных извещения с предварительными диагнозами – «острая кишечная инфекция» и «энтеровирусная инфекция».

– В инфекционное отделение Центра матери и ребёнка города Усть-Каменогорска госпитализировано 36 детей со средней степенью тяжести, остальные – с лёгкой степенью тяжести находятся на дому под медицинским наблюдением, – говорится в сообщении.

Как стало известно, питание в школьной столовой было организовано индивидуальным предпринимателем-арендатором. В отношении него районным отделом полиции начато досудебное расследование по статье 304 части 1 Уголовного кодекса РК.

Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководитель районного отдела образования и директор общеобразовательного учебного заведения.

Отмечается, что Бозанбайская школа с 18 марта была закрыта на карантин, учащиеся переведены на дистанционное обучение. В настоящее время состояние пострадавших школьников медики оценивают как стабильное.

– Для проведения эпидемиологического расследования сформирована группа из специалистов департамента и Национального центра экспертизы, которая будет принимать участие в проверке КГУ «Бозанбайская средняя школа» и индивидуального предпринимателя, осуществлявшего организацию питания учащихся. Произведён отбор образцов пищевых продуктов, блюд и воды для лабораторного исследования, – отметили в департаменте.

Эпидемиологическое расследование и санитарно-противоэпидемические мероприятия продолжаются и находятся на контроле руководства региона.

Бахыт Сарсембаева