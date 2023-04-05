Школьный гамбит

В Усть-Каменогорске состоялся областной этап республиканской олимпиады школьников по шахматам.

Свои знания и логику продемонстрировали компетентному жюри ученики 2–11 классов из областного центра, Глубоковского, Зайсанского районов и областных специализированных школ для одарённых детей ВКО. На шахматных досках развернулись настоящие баталии, где каждый игрок стремился победить противника, поставив ему безоговорочные «шах и мат».

Как отметили специалисты областного Управления образования, такая олимпиада проводится не только в целях популяризации игры в шахматы среди детей и юношества, но и для того, чтобы раскрыть способности молодого поколения и развивать их в дальнейшем. Все эти навыки продемонстрировали школьники на областном этапе соревнований. В непростой умственной борьбе в общекомандном зачёте призовые места распределились следующим образом:

І место – команда Зайсанского района;

ІІ место – команда КГУ «Областная специализированная школа-лицей-интернат для одарённых детей»;

ІІІ место – команда города Усть-Каменогорска.

Дарья Штейн