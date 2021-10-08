Школам дадут оценку

Государственная аттестация образовательных учреждений была приостановлена в 2017 году. Позже стало ясно, что контроль за тем, насколько деятельность детских садов, школ и колледжей соответствует государственным стандартам, необходим.

С этого года организации образования вновь будут проходить процедуру государственной аттестации. Чтобы не мешать учебно-воспитательному процессу, государственная аттестация будет проводиться в качестве профилактического контроля без посещения объектов. Аттестации подлежат все организации независимо от форм собственности и ведомственной подчинённости один раз в пять лет.

Руководитель отдела внешней оценки качества образования Департамента по обеспечению качества в сфере образования ВКО Ботагоз Раимбекова сообщила, что в пределах своей компетенции ведомство будет проводить аттестацию организаций дошкольного воспитания и обучения, среднеобразовательных школ, а также организаций ТиПО. А вузы и организации послевузовского образования аттестует Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки.

По словам Ботагоз Раимбековой, во втором полугодии этого года государственной аттестации подлежат 10 организаций образования Восточного Казахстана, в том числе четыре детских сада, пять школ и один колледж.

В первую очередь, по словам спикера, организации образования должны ежегодно проводить самооценку образовательной деятельности и представлять материалы в Департамент в пределах своих компетенций не позднее чем за месяц до запланированного проведения государственной аттестации. Далее аттестационная комиссия проведёт анализ материалов самооценки образовательной деятельности. Основными направлениями и объектами изучения при проведении государственной аттестации станут цели, задачи и ценности организаций образования, наличие квалифицированных сотрудников, создание условий для доступного образования, обеспечение безопасности обучающихся, материально-техническая база. Члены комиссии сопоставят сведения самооценки с данными, указанными в Национальной образовательной базе данных, информационной системе государственной базы данных «Е-лицензирование», цифровой образовательной платформе «Күнделік», с результатами предыдущего профилактического контроля с посещением, с официальными сайтами организаций образования.

По результатам государственной аттестации организациям образования будет выдано заключение, которое состоит из полученных сведений, конкретной информации об имеющихся недостатках и замечаниях в работе, а также будет содержать выводы и методические рекомендации.

Марина Шевелёва

Фото из открытых источников