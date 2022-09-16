Школа юных археологов

Школьники Восточного Казахстана смогли попробовать себя в профессии археологов и приняли участие в настоящих раскопках в рамках археологической школы «Киелі Алтайым – туған жерім».

Археологическая школа проводится в регионе с 2018 года по инициативе акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Она создана для того, чтобы приобщить школьников к археологическому и краеведческому образованию, ознакомить их с методикой археологических исследований, воспитать у подрастающего поколения ценностное отношение к природному и историко-культурному наследию родного края.

Ещё это один из способов подготовки одарённых учащихся к конкурсам научно-исследовательских проектов по истории и археологии.

Торжественное открытие археологической школы «Киелі Алтайым – туған жерім» состоялось на базе детского лагеря «Дарын» в Горной Ульбинке. Участниками этого события и всех последующих мероприятий стали учащиеся 8-10 классов из всех районов области, проявляющие интерес к историческим дисциплинам, призёры олимпиад и конкурсов научных проектов.

В течение прошлой недели ребята участвовали в полевых исследованиях, мастер-классах и учебно-практических занятиях, слушали лекции, посещали исторические памятники и места раскопок. Подготовкой интересной и полезной программы для участников школы занимался ВК научно-методический центр развития одарённости и дополнительного образования «Дарын».

– Археологическая школа предоставила ребятам уникальную возможность приоткрыть занавес загадочного мира прошлого и получить незабываемые впечатления, – рассказали организаторы.

В состав преподавателей археологической школы вошли профессора и доктора наук ведущих вузов области и республики. В их числе магистр археологии и этнологии, автор более тридцати научных и научно-популярных статей по археологии, преподаватель кафедры казахского языка и тюркологии Назарбаев Университета Айдын Жунисханов.

Больше всего учащихся впечатлили раскопки в селе Баяш Утепов. На месте археологического открытия они не только познакомились с методами раскопок, но и попробовали себя в роли археологов, взяв в руки кисть.

Вместе с тем ребята приняли участие в секционном заседании международной научно-практической конференции «Алтай – золотая колыбель тюркского мира». Ещё они побывали в музее «Алтын Алтай» ВКТУ имени Д. Серикбаева, музее археологии культурного наследия Алтая ВКУ имени С. Аманжолова, Восточно-Казахстанском областном историко-краеведческом музее, который запомнился детям своим разнообразием. В последнем, кстати, есть семь залов, отличающихся друг от друга тематически и уникальностью экспонатов.

– В комплексе Акбаур юные исследователи смогли прикоснуться к одной из самых древних в мире письменностей со времён неолитического периода каменного века. На территории комплекса расположены исторические памятники: разновременные курганы, наскальные рисунки, останки поселений, каменные изваяния, – добавили в центре «Дарын».

Там же у участников была возможность задать вопросы об Акбауре и других памятниках, археологических открытиях лично известному археологу, доктору исторических наук Зайнолле Самашеву. Под его руководством изучались памятники эпохи неолита, бронзы, раннего железа, сакской культуры и культур раннего средневековья, многие из которых были исследованы и описаны впервые. Юным любителям истории было определённо интересно слушать лекции профессора З. Самашева. В ходе беседы со школьниками учёный подчеркнул, что важно не только открыть и изучить, но и сохранить исторические памятники.

Добавим, в лагере, где проживали школьники, был хорошо организован досуг: начиная с тимбилдинга и психологического тренинга, заканчивая киновечером и танцевальным конкурсом. Словом, скучать времени не было. Каждый день их ожидало что-то новое и увлекательное.

– Очень рад, что был в археологической школе. Приняв участие в процессе работы археологов, я понял, это очень трудная профессия, которая требует ответственности, спокойствия и терпения. Впервые увидел каменные пещеры, древние наскальные рисунки и надписи. Большое спасибо организаторам и преподавателям археологической школы, – поделился впечатлениями ученик девятого класса школы-лицея имени Х. Мустафиной Зайсанского района Гани Мади.

Время, проведённое в этой школе, запомнится и ученице восьмого класса средней школы имени Турара Рыскулова Тарбагатайского района Тогжан Ахмедиевой.

– Мы уверены в том, что каждый человек должен знать историю. Как говорил Абу Наср аль-Фараби: «Не зная прошлого истории, трудно знать настоящее время, предположить будущее». После таких экскурсий хочется стать археологом и изучать историю, – сказала она.

В завершение работы археологической школы всем участникам были вручены сертификаты.

Гульжан Естаева

Фото ВК НМЦРОиДО «Дарын»