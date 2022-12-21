Школа в подарок

В селе Жолнускау Курчумского района состоялась торжественная церемония открытия новой школы, приуроченная ко Дню Независимости.

Строительство учебного заведения, начатое по поручению главы региона Даниала Ахметова, завершено в рекордные сроки. Основание школы заложено в апреле текущего года, а уже в ноябре здание было полностью достроено.

В торжественной церемонии принял участие аким Курчумского района Алмат Акышев. Он поздравил жителей с праздником и вручил благодарственные письма подрядчикам и сельчанам, принимавшим участие в строительстве.

Почётный гражданин Курчумского района Шайсолтан Сарсеков и ветеран-педагог Шолпан Кенжебаева перерезали символическую ленту.

Отметим, что в школе, рассчитанной на 50 мест, оборудованы современные учебные кабинеты. Учебное заведение уже в ближайшие дни распахнёт свои двери.

Аяужан Утеулинова

Курчумский район