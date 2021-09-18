Школа производства: работа на результат

Кадры решают всё – этот постулат актуален сегодня как никогда. Высокотехнологичное оборудование, которое сегодня стараются установить в своих цехах производители, требует высококвалифицированных рабочих, инженеров и технологов, которые могли бы не только качественно выполнять свою работу, но и творчески подходить к решению новых задач в производстве.

Для этого необходимо постоянно обучать специалистов, повышать их профессиональный уровень. И такая возможность у казахстанских производителей есть, благодаря профильным бюджетным программам министерств, направленным на повышение образовательного и научного потенциала рабочих кадров Казахстана.

Министерство сельского хозяйства РК в партнёрстве с Национальным аграрным научно-образовательным центром в рамках реализации государственного задания по бюджетной программе «Повышение доступности знаний и научных исследований» привлекает зарубежных экспертов для организации консультаций, которые делятся с персоналом отечественных переработчиков сельскохозяйственной продукции современными знаниями и инновационными методами как в технологическом процессе, так и в вопросах эффективного менеджмента и маркетинга.

Так, недавно в Аягозе состоялся крупный семинар по вопросам переработки продукции животноводческого комплекса. А на днях в Семее, на базе нового маслоэкстракционного завода по переработке масленичных культур ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP», прибывшая из Российской Федерации эксперт Нина Самбурик провела серию консультаций по вопросам эффективных технологий по переработке растениеводческой продукции – масленичных культур. Сопровождали консультацию сотрудники Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности из Семея и Нур-Султана.

Отметим, Восточный Казахстан сегодня является признанным лидером по выращиванию масленичных культур. Так, из продукции, выращенной на полях ВКО, производят 80 процентов нерафинированного и 50 процентов рафинированного масла от общего объёма производства в масштабах республики. Надо сказать, что запуск перерабатывающего завода послужил импульсом для значительного увеличения посевных площадей: если в прошлые годы засевали до 600 тыс. га масленичными культурами, то в нынешнем посевы увеличили до 800 тыс. га, то есть на 20 процентов.

Безусловно, такая сырьевая база послужит отличным подспорьем для молодого предприятия, делающего на рынке свои первые шаги. Ведь у завода огромный потенциал. На сегодняшний день его производственные мощности самые высокие по республике. Завод способен переработать до одной тысячи тонн семян подсолнечника в сутки или 800 тонн льна или рапса за тот же период. Годовая же производительность составляет 140–150 тыс. тонн нерафинированного масла и 120 тыс. тонн шрота, 50 тыс. тонн топливных гранул из лузги подсолнечника и 1 300 тонн фосфатидного концентрата.

– На сегодняшний день завод работает на 50 процентов от производственной мощности. Но мы запустили все технологические процессы вплоть до производства экстракционного масла. За короткий срок успели переработать свыше 7,5 тыс. тонн подсолнечника и отправить несколько десятков вагонов нерафинированного масла за рубеж, – пояснил генеральный директор ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP» Николай Ушаков.

Как отметил его первый заместитель Максат Суйчинов, семейский завод – дело новое, а потому подготовка и обучение кадров на нынешнем этапе развития предприятия – один из главнейших вопросов. Благодаря бюджетной программе и Национальному аграрному научно-образовательному центру производственники получили возможность пригласить для консультаций зарубежного эксперта Нину Самбурик, которая помогла выявить все «узкие» места на каждом этапе технологического процесса, исправить их и научила самостоятельно решать все поставленные перед заводом задачи.

За несколько дней плодотворной работы коллеги обсудили буквально всё, не оставляя без внимания ни одной мелочи: технологические характеристики сырья, его хранение, сушка и очистка, кондиционирование масличных семян по влажности, инновационные методы переработки льна и других масличных культур, переработка масличных культур, очистка растительных масел, хранение жмыха и шрота и многое другое.

– Реалии рынка таковы, если завод работает исключительно на переработке подсолнечника или одной какой-то конкретной культуры, это экономически невыгодно и может привести к банкротству. Потому что сырьё очень капризное, мы зависим от урожая, который вырастят и соберут растениеводы. Сегодня год урожайный, а завтра – нет. Поэтому так важно научить персонал в течение двух–трёх часов перестроить весь технологический процесс на переработку новой культуры. Именно мультизавод, который легко переходит на лён, рапс, сою, люпин и другие культуры, даёт результат на рынок. В этом я неоднократно убеждалась на собственном опыте, – отметила Нина Самбурик.

В условиях Восточного Казахстана, помимо подсолнечника, можно и нужно перерабатывать лён и сою, которую выращивают на наших полях.

– О льняном масле говорят много, считается, что оно очень полезно для здоровья. Но по-настоящему бесценный этот продукт для производителей лакокрасочной продукции, ведь из льняного масла можно приготовить натуральную олифу, которой покрывать дома, храмы и даже детские игрушки. И потому они готовы за него платить дороже, чем за подсолнечное масло, – рассказала эксперт.

А вот соя интересна переработчикам, прежде всего, как высокопротеиновый продукт, который используется в качестве добавки в комбикорм для животных и птиц.

Однако прорывным продуктом переработки в ближайшем будущем может стать люпин – незаслуженно забытая культура. До недавнего времени его воспринимали лишь как красивое декоративное растение – люпиновые поля в период активного цветения – это потрясающее по красоте зрелище, подобное тому, что представляют собой лавандовые поля, которые показывают туристам. Но эти цветы – ещё и отличное сырьё для переработки. Люпиновое масло – отличное сырьё для косметической промышленности. Оно хорошо питает кожу, делая её молодой и упругой. Ну и люпиновый шрот – это высокопротеиновый продукт, близкий по своему составу к соевому аналогу.

– Если в регионе есть мультизавод по переработке различных масличных культур – это отличная возможность расширения ассортимента посева новых культур для местных сельхозтоваропроизводителей, – считает эксперт. – Нельзя на одном и том же месте выращивать подсолнечник, ведь он способен высосать из почвы все питательные вещества. А вот люпин, как раз наоборот, обогащает почву. Поэтому для ежегодного севооборота стоит присмотреться к новым культурам и смело начинать их выращивать.

Кстати, по мнению Нины Самбурик, качество сырья, доставляемого на перерабатывающий завод, – это ключевое понятие успеха всего предприятия. Поэтому сырьевой лаборатории на производстве уделяют самое пристальное внимание.

– От качества анализов, произведённых в сырьевой лаборатории, напрямую зависит экономика всего предприятия. Отметим, что идеальное сырьё нам на завод никогда не поставят, поэтому надо учитывать все факторы: влажность, кислотность и многое другое, чтобы правильно рассчитать количество произведённой продукции именно из данного сырья, чтобы в будущем, при переработке, завод не понёс убытки. При хорошей работе лаборатории всегда можно иметь пару тысяч тонн семян в плюсе, – посоветовала она.

Именно такие тонкости производственного процесса требуются для того, чтобы уже подготовленные специалисты и рабочие могли максимально эффективно отладить весь технологический процесс на производстве, который бы работал на максимальную прибыль на все этапах переработки, выдавая качественный продукт, реализуемый на рынке по самой высокой цене.

– Опыт говорит нам о том, что эффективность и выпуск высококачественной продукции напрямую связаны с квалификацией персонала на производстве. Поэтому мы благодарны Министерству сельского хозяйства и Национальному аграрному научно-образовательному центру за предоставленную возможность получить высококвалифицированные и такие нужные нам на начальном этапе развития производства консультации. Думаю, эта встреча станет для нас началом долгого и плодотворного сотрудничества, ведь мы намерены организовать непрерывный процесс обучения наших специалистов, – поделился планами Николай Ушаков.

Подготовку специалистов завод Семея делает с прицелом на будущее. Уже в 2022–2023 годах будет реализовываться проект по строительству и запуску цеха по производству рафинированного масла и цех по его розливу. Это позволит обеспечить отечественный рынок местным продуктом. В настоящее время маслоэкстрационный завод Семея выпускает нерафинированное масло, которое на сто процентов ориентировано на экспорт.

Софья Соболевская

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Семей