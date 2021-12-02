Школа, ориентированная на успех

С первых дней обретения независимости Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на повышении человеческого капитала, следовательно, на развитии сферы образования. Уникальный проект – Назарбаев Интеллектуальные школы, инициатором создания которых является Елбасы, по праву считаются эталоном для системы среднего образования нашей страны.

Как отметил Нурсултан Назарбаев: «Основа нашего долгого пути – это образование и наука. Кто победит? Тот, у кого сильное образование и передовая наука».

Формирование интеллектуальной нации начинается со школьной скамьи. В 2008 году по инициативе Елбасы был запущен проект по созданию сети интеллектуальных школ. Восточно-Казахстанскую область представляют два учебных заведения – Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления Усть-Каменогорска и Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления Семея.

Формирование всесторонне развитой личности, способной коммуницировать в многонациональной и поликультурной среде, обладающей лидерскими качествами, – это требование современного мира. Главная миссия НИШ как раз заключается в том, чтобы предоставить качественное образование в трёхъязычной среде для развития интеллектуального потенциала будущих лидеров Казахстана. У учеников есть возможность не просто получать новые знания, но и проявить себя, определиться, что вызывает интерес, и развиваться в этом направлении.

– Сегодня НИШ полностью доказали свою эффективность и стали флагманом в системе школьного образования, – подчеркнул учитель физики, руководитель методического объединения учителей физики Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Семея Асхат Жумабеков. – Все знают, что учиться в НИШ престижно, это знак качества. Наши выпускники в совершенстве владеют тремя языками, конкурентоспособные и успешно применяют полученные навыки в отечественных и зарубежных вузах. Открытие АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» является одним из самых успешных проектов за годы независимости нашей страны. Ведь он даёт возможности талантливым детям учиться в таких школах и развивать свои способности.

Одним из немаловажных факторов в развитии школьников является конкурентная среда в школе. Учащиеся реализуют себя в олимпиадах и конкурсах проектов как на республиканском, так и международном уровне. Здесь нельзя не сказать, что наши ученики показывают достойные знания и занимают призовые места, каждый раз доказывая, что НИШ – кузница настоящих интеллектуалов.

«Каждый казахстанец должен понимать, что образование – самый фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодёжи образование должно стоять первым номером».

Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев

К примеру, учащаяся Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Усть-Каменогорска Дильназ Сейлханова, о достижениях которой мы уже рассказывали нашим читателям, получила патент на изобретение за проект «Способ выращивания плодовых саженцев». Результатом проекта стало выведение четырёх сортов яблок, максимально адаптированных к климатическим условиям Восточно-Казахстанской области. Первые саженцы в этом году посажены на территории школы. В прошлом году проект вошёл в книгу «100 лучших научных проектов года» и занял первое место по биологии в республиканском конкурсе научных проектов, а также привлёк внимание специалистов «Казахского научно-исследовательского института плодоовощеводства».

Недавно ученик Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Усть-Каменогорска Жанибек Шапатов занял ІІ призовое место в XIV Президентской олимпиаде по предметам естественно-математического цикла. В научном состязании принимали участие лучшие ученики со всей страны. Сложность заключалась ещё и в том, что для победы нужно быть экспертом сразу в четырёх предметных областях: физике, химии, биологии и математике. Жанибек доказал, что нет ничего невозможного.

– Моими соперниками были самые одарённые учащиеся страны, развитые всесторонне, лучшие из лучших, – прокомментировал он. – Все олимпиадные задания проверяли не только фактические знания учеников, но и способность мыслить нестандартно, выходить за рамки. Справиться с ними мне помог многолетний опыт участия в математических олимпиадах и хорошая подготовка по предметам естественного направления. Во многом благодаря вызову, который бросает соревнование, слышать своё имя на награждении было особенно отрадно. Когда я стоял на сцене среди таких талантливых учеников и представлял свой город и школу, в душе было чувство радости и гордости.

Безусловно, таких примеров на счету НИШ немало. Каждая новая победа лишь укрепляет за учебным заведением статус «школа будущего», «школа больших возможностей».

Помимо этого, школьники активно участвуют в различных социальных, творческих, волонтёрских проектах, акциях, патриотических челленджах, что позволяет им реализовать свой потенциал в полной мере.

– НИШ помог мне понять, что учиться тоже бывает интересно и весело, определить для меня важные ценности и воспитать дисциплину и силу воли, – поделилась ученица 11-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Семея Анель Калдарова. – Видя амбициозных и успешных ребят в лице одноклассников и выпускников, я сама начинаю стремиться к их уровню. НИШ показал мне новое общество и новый мир, где с помощью знаний и гибких навыков можно измениться и стать лучшей версией себя.

Бесспорно, создавать новую систему, которая бы учитывала казахстанский контекст, национальные приоритеты развития и международные тенденции в образовании, было сложно. Однако успехи, которых достигли выпускники Назарбаев Интеллектуальных школ за эти годы, говорят сами за себя. Так, НИШ Усть-Каменогорска и Семея окончили свыше 1700 учеников, которые продолжили обучение в Назарбаев университете, а также в престижных зарубежных высших учебных заведениях. По их словам, в НИШ они не только получили бесценные знания, но и возможность проявить себя – реализовать интеллектуальные и творческие способности. Это в свою очередь позволило определиться с выбором профессионального пути.

– На сегодняшний день я студентка Mykolas Romeris University (Литва), – поделилась выпускница Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Усть-Каменогорска Лейла Идрисова. – С уверенностью могу сказать, что справляюсь лучше других сокурсников с учебным материалом, потому что моя школьная программа была уникальна. За годы старшей школы она подготовила меня к взрослой жизни, сформировала во мне качества, необходимые современному студенту, такие как гибкость, тайм-менеджмент, самоконтроль. Благодаря навыкам, полученным в школе, я могу оценивать свои сильные и слабые стороны, знаю, как направить свою энергию в нужное русло и добиться результата.

Многие из учеников НИШ, получив образование, достойно трудятся на благо родной страны. С теплом в сердце они вспоминают альма-матер, которая подарила возможность полноценно развивать свои таланты. К примеру, Авдрахим Бердібек работает инженером-производственником в крупной зарубежной компании горнодобывающей отрасли Schlumberger в Нур-Султане.

– До Назарбаев Интеллектуальной школы и не мечтал о поступлении в Назарбаев Университет, – отметил он. – Благодаря живым, динамичным занятиям, разнообразным заданиям в Тeamteaching учителей НИШ и их зарубежных коллег я получил мотивацию развиваться и стремиться к новым целям.

НИШ достигли немалых высот, но думается, что на этом они останавливаться не собираются. Впереди – новые победы.

Татьяна Кравченко

Фото из архива НИШ Усть-Каменогорска и Семея