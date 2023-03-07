Школа нового поколения

Мастерские по обработке металла и дерева, кулинарные и швейные классы, большой спортивный зал и современное оборудование – всё это ждёт учеников в новой школе в посёлке Касыма Кайсенова.

Глава региона Даниал Ахметов принял участие в торжественной церемонии открытия нового учебного заведения на 320 мест со смешанным языком обучения. Строители постарались на славу, школа радует интересным цветовым решением, светлыми и просторными кабинетами, где, безусловно, будет комфортно и учителям, и ученикам.

– Это учебное заведение позволит разгрузить действующую в посёлке школу, – отметил в приветственной речи аким области.

Действительно, в сейчас работающей школе, где по проекту предусмотрено обучение 600 детей, занятия посещают более 1000 ребят, что, конечно, сказывается на учебном процессе. Новое учебное заведение будет принимать детей в две смены. Здесь созданы отличные условия для школьников. 26 кабинетов оборудованы всем необходимым и соответствуют республиканским стандартам, будут работать 150 компьютеров, на «вооружении» педагогов 26 интерактивных досок. Не в каждом городском учебном заведении есть полноценно обустроенные мастерские по обработке дерева и металла, швейный и кулинарный классы. Также на радость ребятам есть просторный спортзал и большая спортивная площадка на школьном дворе. Это позволит им приходить на занятиях не только за знаниями, но и посещать различные секции и кружки. Уже сформирован высокопрофессиональный педагогический коллектив, и всё готово к приёму учеников.

Как отметил глава региона Даниал Ахметов, акиму района дано поручение определить земельный участок под строительство ещё одного учебного заведения на 600 мест по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках проекта «Комфортная школа». Это позволит полностью снять дефицит ученических мест в посёлке, и все дети будут получать по-настоящему качественное образование.

Напомним, в этом году в посёлке Касыма Кайсенова будет начато строительство поликлиники на 150 посещений в смену, где установят современное диагностическое и лечебное оборудование, что обеспечит населению доступ к медицинской помощи в комфортных условиях. В поликлинике будут работать консультативно-диагностическое и профилактическое отделения, а также палаты дневного стационара. Кроме того, в медучреждении предусмотрено функционирование БАК-лаборатории, рентген-кабинета и кабинета маммографии.

Дарья Штейн